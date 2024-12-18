Усик — Ф’юрі 2: на реванші працюватиме особливий суддя

На шоу Усик — Ф’юрі 2 відбудеться історична подія у світі боксу.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував на вечорі боксу Усик — Ф’юрі 2-го четвертого суддю на базі штучного інтелекту (ШІ). Але цей рефері ніяк не вплине на результат поєдинку.

Відповідний коментар Туркі Аль аш-Шейх розмістив на своїй сторінці в Instagram. Також він прикріпив відео, яке пояснює принцип роботи четвертого судді.

"Вперше в історії суддя на базі штучного інтелекту стежитиме за боєм. Вільний від упередженості та людських помилок, він представлений вам (журналом) The Ring. Цей новаторський експеримент, який не вплине на офіційні результати, дебютує 21 грудня під час найбільшого бою сторіччя — Усик — Фьюрі 2. Історія твориться у вас на очах — не пропустіть", — написав Туркі Аль аш-Шейх.

Зазначимо, реванш Усик — Ф’юрі 2 відбудеться у суботу, 21 грудня. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій. У першому поєдинку Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля.

Раніше повідомлялося, що тиждень шоу Усик — Фьюрі — 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі.