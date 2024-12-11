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Купили генератор — втратили субсидію? В Мінсоцполітики пояснили, яка вартість вирішальна

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Наявність генератора не впливає на суму субсидії, але його вилка вартості обмежена Новина оновлена 11 грудня 2024, 10:31
Наявність генератора не впливає на суму субсидії, але його вилка вартості обмежена. Фото Колаж "Телеграфу"

В Україні субсидії та пільги отримують щонайменше 2,8 млн родин

Субсидії на опалювальний період продовжують призначати. Він триватиме до 30 квітня. Нещодавно була впроваджена зміна у максимальну суму, яку можна витратити за один раз, не втрачаючи субсидії.

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що максимальну суму збільшили вдвічі з 50 до 100 тисяч грн. Є виключення — збільшення використаної суми, якщо людина або домогосподарство придбало генератор для вироблення електроенергії. В такому випадку сума разового максимального платежу збільшується до 150 тисяч грн. Цей платіж або перший внесок на таку суму за кредитом не враховуватимуть при призначенні субсидії.

Також потрібно зауважити, що в разі перебоїв у електропостачання та зниження кількості використаної електроенергії, розмір субсидії на її оплату залишається без змін.

При збільшенні можливих витрат, традиційні виключення у можливості використати суму, більшу за 100 тисяч грн, які вказані в постанові Кабміну щодо субсидій, залишаються. Виключенням серед послуг, які враховуються при нарахуванні субсидії, є сплата за медичні, освітні та житлово-комунальні послуги згідно із соціальною нормою житла.

Раніше "Телеграф" розповідав про види субсидії, які можна отримувати в Україні. Один з них запрацює з січня 2025 року.

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#Субсидії