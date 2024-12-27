NASA показали знімок космічної новорічної ялинки: на ній навіть є прикраси (фото)

Чарівне видовище

NASA опублікували дивовижний знімок зоряного скупчення, яке відоме під назвою "космічна ялинка". За цим явищем, яке справді нагадує новорічне дерево, вже багато років спостерігають фахівці.

Розташована "космічна ялинка" на відстані 2,5 тисяч світлових років від Землі. Про це повідомляє сайт NASA.

Відомо, що для створення зображення "космічної ялинки" були використані дані рентгенівської обсерваторії "Чандра" NASA в Алабамі та оптичні знімки, отримані з телескопа астрофотографа Майкла Клоу з Арізони.

"Космічна ялинка" — це скупчення молодих зірок віком від одного до п’яти мільйонів років. На фото зелені хмари газу конічної форми дуже нагадують вічнозелене дерево. Крихітні ж цятки білого, синього, фіолетового та червоного світла, зірки всередині скупчення, оздоблюють структуру, перетворюючи хмару на святкову космічну ялинку.

Спектри червоного, фіолетового, синього та білого кольорів "захопила" рентгенівська обсерваторія NASA "Чандра", а зеленого — телескоп Майкла Клоу.

Відомо, що вперше "космічну ялинку" виявив астроном Вільям Гершель ще 1784 року. Скупчення знаходиться в 2500 світлових років від Землі та утворено молодими зірками віком не більше п’яти мільйонів років.

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Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в жовтні стартує місія найбільшого з будь-коли розроблених зондів NASA. Подорож до Юпітера займе 5,5 років, а зонд долатиме 2,9 мільярда кілометрів.