Есть сразу несколько способов проверить наличие и размер субсидии

Номер горячей линии Пенсионного фонда по субсидиям или поиск ответа онлайн — выбирает сам заявитель

В Украине продолжается назначение субсидии на отопительный период. В новом году он продлится до 30 апреля. Если вы уже подали документы каким-либо образом: через портал Пенсионного фонда, "Дия", лично или по почте, решение о субсидии должно быть принято в течение 10-30 дней.

Согласно постановлению Кабмина, максимальный срок 30 дней используется тогда, когда в документах была обнаружена ошибка и человек должен ее исправить. Граждан должны проинформировать о назначении, отказе или не назначении жилищной субсидии в течение трех дней после принятия решения, способом, указанным в заявлении. В основном это информирование по электронной почте.

Если вы подавали документы через онлайн средства, в частности, вебпортал " Действие " или портал Пенсионного фонда, ответ поступит там в личный кабинет. В частности, на вебпортал "Дия" — это разделы "Обратите внимание" и "Заказные услуги", на портале ПФУ раздел "Мои сообщения" "Индивидуальные сообщения".

Проверка решения о назначении субсидии

Посмотреть размер, период выплат и другие данные о субсидии можно в своем личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда в разделе "Моя субсидия". Отметим, что назначенная в декабре субсидия будет выплачена в январе.

Если у человека возникают вопросы, ответы на которые он не может найти онлайн, можно позвонить в Пенсионный фонд Украины на горячую линию 0-800-503-753 или обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда напрямую.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как повлияет "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" на сумму субсидии. В ПФУ ответили, будут ли их включать в общие доходы семьи.