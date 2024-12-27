Роздувати конфлікт між DeepState і військовим керівництвом ніхто не буде, – Бутусов

Наразі немає жодних непорозумінь між представниками військового командування та OSINT-проєктом DeepState, що показує на онлайн-картах просування фронту. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов в інтерв'ю "Українській правді".

"Керівництво Збройних сил мене запевнило, що жодних проблем DeepState створювати не будуть. Я сприйняв це як бажання не роздмухувати конфлікт. Сенсу для DeepState конфліктувати з військовим керівництвом немає жодного. Так само і у військового керівництва з цією аналітичною структурою теж конфліктувати сенсу немає", – зазначив Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела у вищих колах військового керівництва.

Раніше Бутусов повідомив, що ОСУВ "Хортиця", яким командує генерал Гнатов, не висунуло претензій саме до DeepState, але фактично розкритикувало дані, на підставі яких було зроблено дописи в соцмережах.

За його даними, питання могла зняти зустріч колективу DeepState із командуванням ОСУВ "Хортиця" щодо узгодження висвітлення ситуації на фронті.