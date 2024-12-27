Раздувать конфликт между DeepState и военным руководством никто не будет, — Бутусов

Пока нет никаких недоразумений между представителями военного командования и OSINT-проектом DeepState, показывающим на онлайн-картах продвижение фронта. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов в интервью "Украинской правде".

"Руководство Вооруженных сил меня заверило, что никаких проблем DeepState создавать не будут. Я воспринял это как желание не раздувать конфликт. Смысла для DeepState конфликтовать с военным руководством нет никакого. Так же и у военного руководства с этой аналитической структурой тоже конфликтовать смысла нет", – отметил Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники в высших кругах военного руководства.

Ранее Бутусов сообщил, что ОСГВ "Хортица", которым командует генерал Гнатов, не выдвинуло претензий именно к DeepState, но фактически раскритиковало данные, на основании которых были сделаны сообщения в соцсетях.

По его данным, проблему могла снять встреча коллектива DeepState с командованием ОСГВ "Хортица" по согласованию освещения обстановки на фронте.