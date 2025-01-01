Замість новорічного бажання прочитав "Отче наш": найкращі меми про 2024 рік
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У мережі вже підбили підсумки року
Ніщо не описує ситуацію в Україні настільки добре, як жарти українців. Оскільки вже минулий 2024 рік був дуже складним, то і новорічний гумор вийшов з помітною часткою сарказму.
Тому "Телеграф" зібрав найкращі новорічні меми, щоб показати чим жила Україна весь минулий рік.
Хоча існує значна ймовірність того, що 2025-й буде кращим за попередній, проте багато хто на це не особливо розраховує.
При цьому дехто запропонував замість новорічного бажання зачитати "Отче наш".
В інших же бажання виявилися "оптимістичнішими".
Принаймні помітно, що українцям хотілося б нарешті повернутися до нормального життя.
А також залишити свої проблеми у минулому.
Свої підсумки підбили і користувачі мережі, які не соромлячись розповіли, як для них закінчився минулий 2024 рік.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" згадував про те, над чим жартували в мережі весь рік. 2024 року українці продовжували виявляти креативність, знаходячи приводи для жартів як у важкі, так і в радісні моменти.