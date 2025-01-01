Вместо новогоднего желания прочитал "Отче наш": лучшие мемы о 2024 годе

В сети уже подвели итоги года

Ничто не описывает ситуацию в Украине настолько хорошо, как шутки украинцев. Поскольку уже ушедший 2024 год был весьма сложным, то и новогодний юмор оказался с заметной долей сарказма.

Поэтому "Телеграф" собрал лучшие новогодние мемы, чтобы показать чем жила Украина весь прошлый год.

Хотя существует значительная вероятность того, что 2025-й будет лучше предыдущего, однако многие на это не особо рассчитывают.

"Ты готов к 2025?" Я:

При этом некоторые предложили вместо новогоднего желания зачитать "Отче наш".

У других же желания оказались более "оптимистичными".

Во всяком случае, заметно, что украинцам хотелось бы наконец вернуться к нормальной жизни.

А также оставить свои проблемы в прошлом.

Свои итоги подбили и пользователи сети, которые не стесняясь рассказали, как для них закончился прошедший год.

Напомним, ранее "Телеграф" вспоминал о том, над чем шутили в сети весь год. В 2024 году украинцы продолжали проявлять креативность, находя поводы для шуток как в трудные, так и в радостные моменты.