Евакуюють житловий будинок. У Ростові сталася серйозна пожежа (фото та відео)

Причина займання наразі невідома

Масштабна пожежа в Ростові-на-Дону (Росія) розгорілася рано вранці у понеділок, 24 березня. Вона почалася у торговому центрі "Галерея Астор" на Будьонівському проспекті, вогонь перекинувся на дах житлового п'ятиповерхового будинку, мешканців евакуюють.

Як заявили у МНС Росії, на покрівлі ТЦ відкрите горіння ліквідовано. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. Покрівля житлової багатоповерхівки горить на 800 квадратних метрів. До гасіння залучено 100 співробітників та 29 одиниць техніки.

За даними росЗМІ, пожежа почалася близько п'ятої години ранку і швидко поширилася фасадом будівлі ТЦ. Інформації про постраждалих немає. Причина займання наразі невідома. Усіх, хто був усередині, вивели з ТЦ. Будьонівський проспект Ростова, де вирує вогонь, перекрили.

Як повідомляв "Телеграф", через атаку безпілотників у Росії сталася масштабна пожежа на нафтобазі у місті Кропоткін, Краснодарського краю. Вона палала не один день, пролунав повторний вибух через розгерметизацію палаючого резервуара під час гасіння. Вибухнули нафтопродукти і стався викид палаючої нафти. Частина сировини потрапила на три одиниці техніки та двох фахівців. Постраждалим надали першу медичну допомогу.