Схоже, що укладена адміністрацією Трампа "мирна угода" на Близькому Сході зазнала повного краху

Ізраїль після відновлення ударів по ХАМАС та Сектору Гази готує план нового наземного наступу. Він може призвести до того, що анклав палестинців опиниться під військовою окупацією Ізраїля щонайменше на місяці, а регіон буде повністю спустошено.

Про це пише американське видання The Washington Post. Зазначається, що ізраїльські військові планують посилити контроль над гуманітарною допомогою в регіоні, створити так звані "гуманітарні зони" нібито для евакуації мирних жителів перед штурмами, а також винищувати цивільне керівництво ХАМАС.

Уряд Нетаньяху, сказали виданню джерела, планує знищити залишки бойовиків ХАМАС, проте для цього може знадобитися повна окупація Сектора Гази. Скоріше за все, так і станеться, оскільки цей план ставить перед Ізраїлем серйозні стратегічні виклики. Максималістські бажання уряду Нетаньяху можуть стати серйозним етапом ескалації бойових дій, внаслідок яких вже загинуло не менше 50 тисяч палестинців, переважним чином жінок та дітей.

"Плани рішучі. Буде повномасштабна атака, і вони не зупиняться, доки ХАМАС не буде повністю знищено", – сказав колишній заступник командувача одного з армійських підрозділів, Газа Амір Авіві.

Як повідомляв "Телеграф", 6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає від ХАМАС відпустити всіх заручників. Він додав, що якщо вони цього не зроблять, то їм прийде кінець. Проте ХАМАС не відпустив заручників, а США так нічого й не спромоглися зробити.

В ніч на 18 березня армія оборони Ізраїлю відновила удари по об'єктах, що належать організації ХАМАС. Атаки було припинено з початком перемир’я 19 січня. В офісі Нетаньяху заявили, що ХАМАС, мовляв, "відкинув усі отримані пропозиції" від спеціального посланника США на Близькому Сході, поціновувача російської пропаганди Стіва Віткоффа та інших посередників. ХАМАС наполягає на дотриманні початкових умов угоди, в рамках якої повинен був розпочатися другий етап. Таким чином, укладена адміністрацією Трампа "мирна угода" на Близькому Сході зазнала повного краху.