Мобілізація у березні 2025. Кого можуть призвати лише за власним бажанням

Хлопці 18-24 років можуть укласти контракт

Воєнний стан в Україні вкотре продовжили на 90 днів — до 9 травня 2025 року. Тому триває й загальна мобілізація, у березні українські чоловіки, які не мають приводів для звільнення від служби, можуть бути призвані до армії.

"Телеграф" розповідає, які категорії українців можуть отримати повістку у березні. Йдеться про такі групи:

чоловіки віком 18-60 років, не виключені з обліку за станом здоров’я

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 25 до 60 років (обмежено придатні мають повторно пройти військово-лікарську комісію до 6 червня 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні")

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними (мають повторно пройти військово-лікарську комісію)

Певні категорії українців можуть бути мобілізовані лише у випадку їх особистого рішення. Добровільно мобілізуватися можуть:

жінки віком до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров’я;

призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби — можуть служити за контрактом;

люди з інвалідністю;

ті, хто отримав право на відстрочку від мобілізації через сімейні обставини.

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував річний "Контракт 18-24". Його можуть підписати хлопці цього віку та отримати від держави мільйон гривень, безвідсоткову іпотеку та соцпакет. Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник.

Як раніше розповідав "Телеграф", речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що в застосунку "Резерв+" вже зареєстровано понад 10 тисяч звернень від чоловіків 18-24 роки. Вони хочуть укласти контракт з ЗСУ.