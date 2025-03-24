Україна досі не отримала танки Abrams від Австралії: здавалося б, до чого тут Трамп

Європа стурбована через статус логістичного хабу в Жешуві після того, як США фактично заблокували його роботу

Україна досі не отримала основні бойові танки M1A1 Abrams американського виробництва, які обіцяла передати Австралія. Це сталося через те, що на початку березня Сполучені Штати призупинили надання військової допомоги Україні, заблокувавши роботу логістичного центру в польському місті Жешув.

Про це пише Defense Express. Зазначається, що призупинка надання допомоги вдарила по постачанню озброєння з інших країн, в тому числі з Австралії.

"Оборонне відомство Австралії загалом визнає той факт, що передача озброєння залишається складним процесом, і незабаром голова міністерства оборони України Рустем Умєров незабаром має відвідати країну з метою обговорення подальшої допомоги від Канберри", – зазначає видання.

Також, зазначає видання, після інциденту з призупинкою допомоги Європа стурбована через статус логістичного хабу в Жешуві. Зараз він відновив роботу, проте його залишили деякі логістичні підрозділи американської армії. Тим часом саме через Жешув австралійські танки повинні були відправитися в Україну. Тому якщо не вдасться доставити танки через Жешув, австралійським збройним силам доведеться шукати інші варіанти – аж до залучення приватних підрядників.

Зазначимо, раніше "Телеграф" писав, що українська діаспора в Австралії розчарована політикою австралійського уряду щодо передачі Україні списаної військової техніки та списаного військового обладнання. Замість того, щоб допомогти Україні воювати проти російських загарбників, віддаючи непотрібну австралійській армії стару техніку, уряд воліє розпродавати її на онлайн-аукціонах, або взагалі списувати на металолом.

Окрім цього, українська громада в Австралії досі розлючена через відмову уряду країни передати Збройним силам України списані багатоцільові вертольоти MRH-90 Taipan. Попри вимогу громади, уряд поспіхом утилізував вертольоти, бажаючи заробити на них грошей – та не дав волонтерам можливості відновити машини, які все ще можна було б використати.