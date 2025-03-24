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Лелека Грицько став героєм дня в Україні: яскравий момент повернення птаха додому (відео)

Автор
Владислава Коваль
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Автор
Лелеки Грицько та Одарка
Лелеки Грицько та Одарка. Фото Колаж "Телеграф"

Повернення Одарки очікується за кілька днів

Лелека Грицько, який став улюбленцем українців, 22 березня повернувся до свого гнізда в селі Леляки Пирятинської громади на Полтавщині. Наразі він чекає на свою партнерку Одарку.

Про це повідомили у Національному природному парку "Пирятинський", який веде цілодобову онлайн-трансляцію з гнізда пари. Як розповів науковий співробітник парку Анатолій Подобайло, зазвичай птахи повертаються не одночасно. Торік Грицько прилетів 19 березня, а Одарка — 23-го.

"Відколи Одарка й Грицько відлетіли у теплі краї, вони не були парою. В Африці лелеки, які є моногамними птахами, не розмножуються, відтак їм не треба паруватися, щоб відкласти яйця. Їхні статеві залози активуються лише в ту пору року, коли вони розмножуються. Але цей період триває всього з тиждень. І щойно він закінчується, статеві залози перестають функціонувати, зменшуючись у десятки разів. А якщо вони "вимкнені", то й усі ознаки анатомічних відмінностей згладжуються. Це така еволюційна перевага птахів, які 90 відсотків своєї енергії витрачають на можливість літати", — пояснив фахівець.

Момент повернення Грицька до гнізда на Полтавщині

Гніздо Грицька та Одарки стало символом сталості й надії для багатьох українців. Камеру для трансляції мали встановити ще 2021 року, але через повномасштабне вторгнення проєкт призупинили. Обладнання, що перебувало на окупованій Салтівці під Харковом, співробітники парку врятували й сховали у погребі. Після деокупації техніку вдалося встановити.

Тепер життя лелек щороку збирає тисячі глядачів онлайн — люди спостерігають за поверненням птахів, висиджуванням яєць, появою пташенят і їхнім відльотом у серпні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про чорних лелек — одного із найзагадковіших птахів України, якого можна зустріти в незайманих лісах Полісся та Карпат. Маючи популяцію лише 400-450 пар, цей червонокнижний вид став справжнім символом дикої природи та показником здоров'я екосистем.

Теги:
#Полтавська область #Птахи #Лелека