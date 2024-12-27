Кулеба з цигаркою, воскресіння Шуфрича і не тільки: 10 найсмішніших "мемних" подій 2024 року

Навіть у скрутні часи українці не втрачають почуття гумору

За час повномасштабного вторгнення практично кожна гучна подія супроводжувалася появою мемів. 2024 року українці продовжували проявляти креативність, знаходячи приводи для жартів як у важкі, так і в радісні моменти.

Про те, з чого сміялися українці цього року, розповідає "Телеграф". Згадали про політику, спорт і навіть церкву.

Дмитро Кулеба "затягується"

Голова МЗС України Дмитро Кулеба у прямому ефірі програми "Наживо" 17 лютого відреагував на питання щодо проблем на польсько-українському кордоні, просто затягнувшись цигаркою. Цей епізод викликав бурхливу реакцію в мережі, ставши символічним описом складнощів на кордоні.

Дмитро Куліба із сигаретою Дмитро Куліба із сигаретою Дмитро Куліба із сигаретою Дмитро Куліба із сигаретою

Постріл у Трампа

14 липня на передвиборному мітингу Дональда Трампа сталася стрілянина, внаслідок якої він отримав поранення, а сам стрілець загинув. В інтернеті швидко з’явилися меми, які порівнюють цю подію із вбивством Джона Кеннеді у 1963 році та епізодом 2004 року, коли у Віктора Януковича кинули яйце.

Постріл у Трампа Постріл у Трампа Постріл у Трампа Постріл у Трампа Постріл у Трампа

АТБ у Курській області

У серпні ЗСУ увійшли до Курської області Росії, що викликало хвилю мемів та жартів серед українців. Зі зростанням масштабів подій вони почали жартувати про появу в Курській області магазинів АТБ та відділень Нової пошти.

АТБ у Курській області АТБ у Курській області АТБ у Курській області АТБ у Курській області АТБ у Курській області АТБ у Курській області АТБ у Курській області

РПЦ все

20 серпня депутати остаточно ухвалили закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних із РПЦ. Це рішення, на яке довго чекали, відразу ж викликало хвилю мемів у мережі. Проросійські пропагандисти почали спекулювати на темі, але українців їхні скарги особливо не схвилювали. Багато хто також згадав про здобуття Україною Томоса про автокефалію.

РПЦ все РПЦ все РПЦ все РПЦ все РПЦ все РПЦ все

Воскресіння Шуфрича

5 серпня ексдепутат Ігор Мосійчук спочатку оголосив про "смерть" колеги Нестора Шуфрича у СІЗО, а потім він "воскрес". Цей випадок привернув увагу українського загалу та викликав хвилю мемів та жартів, що відображають знамените українське почуття гумору.

Воскресіння Шуфрича Воскресіння Шуфрича Воскресіння Шуфрича Воскресіння Шуфрича

Усміхнений Єрмак

У вересні українці обговорювали кумедне фото із зустрічі президента України Володимира Зеленського з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. На знімку Трамп говорить щось, а за його спиною видно розмитий силует голови Офісу президента України Андрія Єрмака з виразною усмішкою. Майор ЗСУ Віктор Трегубов пожартував, що цей кадр міг би стати фотографією місяця.

Бій Тайсона і Пола

Поєдинок між Майком Тайсоном та Джейком Полом, який пройшов 16 листопада на арені AT&T, викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Багато хто вважав бій несправедливим через віковий розрив: 27-річний Джейк бився проти 58-річного Тайсона, якого в інтернеті називають "дідом". Незважаючи ні на що, Майк Тайсон, який програв бій, продовжує бути легендою серед користувачів мережі.

Бій Тайсона та Пола Бій Тайсона та Пола Бій Тайсона та Пола

Валіза Шольца

2 грудня Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва із неоголошеним візитом. Незабаром в інтернеті з’явилися мем і жарти про його таємничу сріблясту валізу, яку він ніс при виході з поїзда. Деякі користувачі навіть пожартували, що у валізі Шольц привіз Україні ядерну зброю.

Валіза Шольца Валіза Шольца Валіза Шольца

Пригоди Асада і Януковича

8 грудня стало відомо, що Башар Асад із родиною прилетів до Москви після боягузливої втечі із Сирії, а Кремль дав їм притулок. У мережі з’явилися мем і жарти, в яких користувачі нагадали слова Асада 10 років тому, коли він стверджував, що не залишить Сирію, як це зробив президент Віктор Янукович, який втік.

Пригоди Асада і Януковича Пригоди Асада і Януковича Пригоди Асада і Януковича Пригоди Асада і Януковича Пригоди Асада і Януковича Пригоди Асада і Януковича

Розслаблений стрілець

Турецький стрілець Юсуф Дікеч став інтернет-мемом після виступу на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. 51-річний спортсмен завоював срібну медаль у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів у змішаних парах. Він використовував звичайні окуляри замість спортивних, не носив шумоізолюючі навушники і тримав вільну руку в кишені під час стрілянини. Це надавало йому розслабленого вигляду.

Розслаблений стрілець Розслаблений стрілець Розслаблений стрілець Розслаблений стрілець

Ці та інші кумедні твори стають відомими у всьому світі. Раніше "Телеграф" писав, як склалося життя героїв популярних українських мемів.