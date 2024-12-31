Рус

Поки що тільки око сіпається в такт із гірляндою: новорічні меми для кращого настрою

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
925
Найкращі меми про Новий 2025 рік
Найкращі меми про Новий 2025 рік. Фото Соцсети

Трохи гумору зараз точно не буде зайвим для українців

Для українців останні роки стали одними із найскладніших за всю історію незалежності через повномасштабну війну окупантки Росії. Однак ми щоразу проявляємо стійкість і з гумором справляємося з випробуваннями та труднощами.

Наш народ справляється з будь-якими проблемами за допомогою трьох речей: донатів, скандалів та мемів. Редакція "Телеграф" зібрала для улюблених читачів передноворічні смішні картинки, які пробудять ваш святковий настрій.

Хочемо, щоб у Москві на головній новорічній ялинці висіли головні "шишки" країни:

мем на новий рік святий миколай

Коли в новорічні свята стаєш багатшим, ніж батьки:

мем на новий рік кіт

Навіщо такий чоловік взагалі?

мем на новий рік

Найправильніше бажання у Новий рік:

мем на новий рік

Без кота і жизнь не та:

мем на новий рік кіт

Підсумки 2024 року вони такі:

мем на новий рік

Настав час, коли нарешті можна прислухатися до чужої поради:

мем на новий рік кіт прикраси

Гроші та новорічні свята – це дуже драматична історія:

мем на новий рік гроші

Коли господар – геній:

мем на новий рік кіт ялинка

Люди 35+ зрозуміють до сліз:

мем кіт на новий рік

Що може бути спільного у новорічної гірлянди та росіян:

мем на новий рік русня

Знайдено саму багатостраждальну іграшку на ялинці:

мем на новий рік ялинка

Навіть Санта розуміє весь тягар життя українців:

мем на новий рік санта клаус

У котів із новорічною ялинкою спільна історія:

мем на новий рік кіт ялинка

Подарунки, які українці точно заслужили:

мем на новий рік подарунки

Передаємо великий "Привіт" людям, які зустрічають Новий рік на роботі:

мем на новий рік

Більше ніяких відмовок:

мем кіт

Раніше "Телеграф" згадував про те, з чого жартували в мережі весь 2024 рік. Зазначимо, що українці продовжували проявляти креативність, знаходили приводи для жартів як у важкі, так і в радісні моменти.

Теги:
#Жарти #Гумор #Новий рік #Меми