Поки що тільки око сіпається в такт із гірляндою: новорічні меми для кращого настрою

Трохи гумору зараз точно не буде зайвим для українців

Для українців останні роки стали одними із найскладніших за всю історію незалежності через повномасштабну війну окупантки Росії. Однак ми щоразу проявляємо стійкість і з гумором справляємося з випробуваннями та труднощами.

Наш народ справляється з будь-якими проблемами за допомогою трьох речей: донатів, скандалів та мемів. Редакція "Телеграф" зібрала для улюблених читачів передноворічні смішні картинки, які пробудять ваш святковий настрій.

Хочемо, щоб у Москві на головній новорічній ялинці висіли головні "шишки" країни:

Коли в новорічні свята стаєш багатшим, ніж батьки:

Навіщо такий чоловік взагалі?

Найправильніше бажання у Новий рік:

Без кота і жизнь не та:

Підсумки 2024 року вони такі:

Настав час, коли нарешті можна прислухатися до чужої поради:

Гроші та новорічні свята – це дуже драматична історія:

Коли господар – геній:

Люди 35+ зрозуміють до сліз:

Що може бути спільного у новорічної гірлянди та росіян:

Знайдено саму багатостраждальну іграшку на ялинці:

Навіть Санта розуміє весь тягар життя українців:

У котів із новорічною ялинкою спільна історія:

Подарунки, які українці точно заслужили:

Передаємо великий "Привіт" людям, які зустрічають Новий рік на роботі:

Більше ніяких відмовок:

Раніше "Телеграф" згадував про те, з чого жартували в мережі весь 2024 рік. Зазначимо, що українці продовжували проявляти креативність, знаходили приводи для жартів як у важкі, так і в радісні моменти.