Як правильно сказати українською мовою: "суспільний діяч" чи "громадський"

У, здавалося б, схожих слів, абсолютно різне значення в українській мові

Російське слово "общественный" в українській мові може означати як "суспільний", так і "громадський". Через це багато людей використовують ці два терміни як синоніми, хоча це не зовсім коректно. Крім того, існує ще слово "громадянський", яке також може бути сплутане зі словом "громадський".

Щоб уникнути помилок та недоречності у своєму мовленні потрібно запам’ятати, у яких випадках правильно вживати ці три слова. Для цього достатньо розуміти походження та значення кожного з них. "Телеграф" розповість про це.

Так, слово "громадський" стосується суспільства, громади чи окремого колективу. Вживається у значенні "не державний, не службовий, добровільний, що стосується всього населення чи якогось колективу". "Громадським" може бути все, що пов’язане із суспільно корисною роботою: активіст, діяч, органи, активність, вплив, діяльність, життя, робота, сила, транспорт, місце, організація, самоврядування тощо.

Водночас слово "суспільний" походить від іменника "суспільство". "Суспільним" може бути лад, відносини, буття, свідомість, науки. Неправильно буде сказати "суспільний діяч", потрібно "громадський діяч".

Слово "громадянський" стосується будь-якого громадянина як члена суспільства, а також усього суспільства. "Громадянськими" можуть бути обов’язки, права, позиція, свободи, почуття, присяга, війна тощо.

Деякі слова можна вживати зі словами "суспільний" та "громадський", але значення буде різним і залежитиме від контексту. До таких слів належать: думка, обов’язок, діяльність.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, у чому різниця між словами "одягати" та "надягати". Виявляється, значення не таке, як у російській мові.