В українських магазинах з'явився корм для квадроберів. З чого його роблять (фото)
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Це обурило мережу
В Україні стає дедалі популярнішою нова субкультура квадроберів. Для її представників уже почали продавати спеціальний корм.
У мережі з'явилася фото з упаковками "Кавадро-корму". Як повідомляється, це продукт помітили в одному з супермакетів Кривого Рогу.
Що відомо про "Кавадро-корм"
Цей продукт виготовляє компанія Papadesign, яка спеціалізується на подарунковій продукції. На сайті виробника вказано, що у цьому пакеті міститься "Кавадро-корм" солодкий для різних типів тварин".
Насправді це звичайні цукерки. Всього є три види продукту, які відрізняються кольором. На самій упаковці також вказано його склад:
- сироп глюкози;
- цукор;
- вода;
- желатин;
- глазурувальна суміш;
- ароматизатор;
- барвник;
- лимонна кислота.
Цей "Кавадро-корм" продається не тільки у супермаркетах. Його можна купити і в інтернет-магазинах. Ціна однієї упаковки становить від 85 до 109 гривень.
Ця новина викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж. Більшість з них негативно висловилися на адресу квадроберів. Проте були й ті, хто не побачив у продажу цього корму нічого поганого.
Нагадаємо, для квадроберів уже почали продавати годівниці. Що цікаво, коштує ця річ справді космічних грошей.