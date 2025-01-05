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В українських магазинах з'явився корм для квадроберів. З чого його роблять (фото)

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Корм для квадроберів Новина оновлена 05 січня 2025, 17:40
Корм для квадроберів. Фото Колаж "Телеграфу"

Це обурило мережу

В Україні стає дедалі популярнішою нова субкультура квадроберів. Для її представників уже почали продавати спеціальний корм.

У мережі з'явилася фото з упаковками "Кавадро-корму". Як повідомляється, це продукт помітили в одному з супермакетів Кривого Рогу.

Що відомо про "Кавадро-корм"

Цей продукт виготовляє компанія Papadesign, яка спеціалізується на подарунковій продукції. На сайті виробника вказано, що у цьому пакеті міститься "Кавадро-корм" солодкий для різних типів тварин".

Насправді це звичайні цукерки. Всього є три види продукту, які відрізняються кольором. На самій упаковці також вказано його склад:

  • сироп глюкози;
  • цукор;
  • вода;
  • желатин;
  • глазурувальна суміш;
  • ароматизатор;
  • барвник;
  • лимонна кислота.

Цей "Кавадро-корм" продається не тільки у супермаркетах. Його можна купити і в інтернет-магазинах. Ціна однієї упаковки становить від 85 до 109 гривень.

Ця новина викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж. Більшість з них негативно висловилися на адресу квадроберів. Проте були й ті, хто не побачив у продажу цього корму нічого поганого.

Нагадаємо, для квадроберів уже почали продавати годівниці. Що цікаво, коштує ця річ справді космічних грошей.

Теги:
#Супермаркет #Корм #квадробери