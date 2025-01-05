В українських магазинах з'явився корм для квадроберів. З чого його роблять (фото)

Це обурило мережу

В Україні стає дедалі популярнішою нова субкультура квадроберів. Для її представників уже почали продавати спеціальний корм.

У мережі з'явилася фото з упаковками "Кавадро-корму". Як повідомляється, це продукт помітили в одному з супермакетів Кривого Рогу.

Що відомо про "Кавадро-корм"

Цей продукт виготовляє компанія Papadesign, яка спеціалізується на подарунковій продукції. На сайті виробника вказано, що у цьому пакеті міститься "Кавадро-корм" солодкий для різних типів тварин".

Насправді це звичайні цукерки. Всього є три види продукту, які відрізняються кольором. На самій упаковці також вказано його склад:

сироп глюкози;

цукор;

вода;

желатин;

глазурувальна суміш;

ароматизатор;

барвник;

лимонна кислота.

Цей "Кавадро-корм" продається не тільки у супермаркетах. Його можна купити і в інтернет-магазинах. Ціна однієї упаковки становить від 85 до 109 гривень.

Ця новина викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж. Більшість з них негативно висловилися на адресу квадроберів. Проте були й ті, хто не побачив у продажу цього корму нічого поганого.

Нагадаємо, для квадроберів уже почали продавати годівниці. Що цікаво, коштує ця річ справді космічних грошей.