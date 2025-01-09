У прифронтовому Покровську закривається останнє відділення "Укрпошти". Яка ситуація в місті

Усіх дітей із міста вже евакуювали

У місті Покровськ Донецької області, яке намагаються оточити росіяни, "Укрпошта" 15 січня закриває останнє своє відділення. Тут працює дві аптеки та лише кілька продуктових магазинів.

У Покровську залишається близько 7200 мешканців, яких регулярно вмовляють евакуюватись. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, ворожі війська стрімко наближаються, і відстань від лінії фронту до міста становить близько 3 кілометрів. Покровськ майже завжди знаходиться під вогнем артилерії, КАБів і FPV-дронів. Тут також немає електроенергії, води та газу.

Місцевих жителів рятують свердловини з водою, генератори та кілька пунктів "Незламності". Відновити електропостачання там зараз неможливо.

Людей закликають евакуюватись і для цього розроблена певна схема. При цьому всіх дітей із Покровська вже вивезли.

Згідно з картою DeepState, сили РФ вже знаходяться за кілька кілометрів від міста. Втім, мабуть, вони не збираються брати його штурмом, а зосередяться на дорогах, що ведуть до Покровська.

Такий сценарій вважають найімовірнішим і деякі військові експерти, оскільки спроби просунутися до Покровська "в лоб" — від Лисівки та Червоного Яру успіхів не принесли, але захоплення Селидово відкрило армії РФ можливість флангових охоплень Покровська з південного заходу.

На думку аналітиків, оточити Покровськ російської армії найближчими місяцями не вдасться. Адже для цього потрібно створити так звану буферну зону навколо міста — тобто значно просунутися не лише східним та західним флангами від Покровська, а й у тому числі окупувати Мирноград і охопити Покровськ на півночі.

Проте, якщо армії РФ не вдасться оточити Покровськ, то охопити його із західного флангу — реальніше завдання. Для цього сюди, за словами експертів, перекинуто передові підрозділи армії РФ.

Вони активно атакують у районі Піщаного та Шевченка, намагаються посунути лінію фронту максимально близько до Покровська, щоб потім штурмувати місто.

При цьому в Генштабі України повідомляють, що станом на 08.00 9 січня, На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка.

Покровська територіальна громада

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зараз виглядає прифронтове місто Покровськ у Донецькій області. Від колишнього квітучого райцентру поступово залишається лише його примара.