Что не так с Temu и почему прямое сотрудничество Укрпочты с ним возмутило украинцев

Дело не только в низком качестве товара

Новая коллаборация китайского магазина "Temu" и Укрпочты изрядно возмутила украинцев. Большинство людей удивлены этим сотрудничеством, а также заявлениями самой почты.

Как сообщил главный исполнительный директор Укрпочты Смелянский Игорь Ефимович, теперь компания официально заколабилась с Temu. Это вроде бы должно ускорить темпы доставки, сократив их до 1-2 дней в пределах Украины.

В то же время пользователи в сети удивлены такими событиями. Ведь по их мнению, вредность Temu доказана уже давно, приложение даже удалили с макретплейса Google, а Укрпочта начинает сотрудничать с китайским магазином напрямую. К тому же украинцы обратили внимание на рабский труд, используемый компанией "Temu", и в целом на сотрудничество с Китаем.

Украинцы считают, что сейчас, когда мир пытается избавиться от зависимости от китайского рынка, Украина только усугубляет ее. К тому же Китай открыто сотрудничает с Россией.

Что не так с Temu

Temu – это проект китайской корпорации Pinduoduo (PDD), который за последние год активно пытается вытеснить с рынка AliExpress. При этом в Украине Temu активно начали рекламировать с 2023-2024 года. Сейчас почти в каждой соцсети есть несколько сотен реклам китайского магазина.

В то же время, даже относительно дешевый товар и более-менее быстрая доставка из Китая не могут перекрыть значительные "минусы" магазина.

Что опасного в Temu:

магазин получает доступ к личным данным, которые может передать властям Китая по их приказу (в 2017 году Пекин принял закон о национальной разведке, согласно которому все китайские компании должны сотрудничать со спецслужбами).

Temu получает доступ к микрофону, камере, геолокации, звонкам и смс без согласия пользователя в теневом формате. В марте прошлого года Google удалил из своего маркетплейса приложение магазина после того, как обнаружил в нем вредоносное ПО.

аналитическая компания Grizzly Research выделяет 18 угроз, которые может иметь приложение Temu. Для сравнения, в TikTok их всего девять. Поэтому GR характеризуют Temu как сложное шпионское ПО.

низкая цена на товар образуется из-за пропорционально низкого качества и себестоимости.

в корпорации Temu люди работают по системе 996, то есть работают с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю, что в сети приравнивают к рабству. В 2021 году сообщалось о смерти нескольких работников PDD в результате переутомления.

много посылок теряется во время транспортировки, или приходит на почту уже поврежденными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мошенники от имени "Новой почты" пытаются обманывать украинцев.