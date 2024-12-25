Шахраї від імені "Нової пошти" намагаються обманювати українців: що відомо про схему

Українців закликали бути пильними

Кіберзлочинці вигадали нову шахрайську схему — вони розсилають українцям фейкові повідомлення нібито про заборгованість перед компанією "Нова пошта" і просять погасити її за новими реквізитами, погрожуючи судом. Ці листи є фішинговою розсилкою, яка спрямована на обман людей.

Про це повідомили у прес-службі "Нової пошти". Підрозділ кібербезпеки компанії вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки.

"Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що українці почали масово отримувати повідомлення нібито від імені "Нової пошти". У листах йдеться про те, що людина "заборгувала" за послуги компанії велику суму і її необхідно терміново погасити за новими риквізитами. Інакше шахраї погрожують судом.

Однак ці повідомлення жодного відношення до "Нової пошти" не мають і їх відправляють кібершахраї, які у такий хитрий спосіб намагаються виманити у довірливих людей гроші.

Українцям ще раз нагадали, що не можна відкривати листи від незнайомих відправників і не варто переходити за подібними посиланнями.

Також усім користувачам, які намагалися відкрити вкладення у цих листах, підрозділ кібербезпеки компанії дав кілька порад. Насамперед необхідно встановити антивірус, а потім повністю потрібно перевстановити операційну систему.

"Ці дії необхідні для захисту ваших даних та запобігання подальшим ризикам", — підкреслили в компанії.

Нагадаємо, дочірня компанія "Нової пошти" Supernova Airlines отримала дозвіл на виконання чартерних рейсів усередині країн Європейського Союзу. Наразі триває фінальна підготовка до запуску польотів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що напередодні Різдва "Нова пошта" побила рекорд з відправки посилок. Всього за один день компанія прийняла до відправки неймовірні два мільйони двісті тисяч посилок. Це говорить про те, що бізнес у нашій країні продовжує працювати та підтримує економіку України.