Книжку про Бандеру прибрали з продажу. Книгарня прокоментувала скандал

Її видали ще до широкомасштабного вторгнення Росії

Скандал навколо українофобської книги про начебто життя Степана Бандери, яку продавали в київському ТРЦ Lavina Mall, отримав несподіване продовження. Попри формальний "дозвіл" на продаж такої літератури, виданої в Україні, книгарня "Лібраріум" прибрала її зі своїх полиць, а в Держкомтелерадіо натякнули, що на книгу німецького письменника польського походження Ґжеґожа Россолінського-Лібе мають звернути увагу в Службі безпеки.

"Телеграф" зв'язався з книгарнею "Лібраріум". Там нашому кореспонденту повідомили, що книжку "Життя Степана Бандери" вже прибрали з полиць магазинів.

Крім того, у коментарях під постом у Facebook волонтерки Діани Макарової, яка й помітила цю книжку в продажу, представники "Лібраріуму" наголосили, що це видання не заборонене для продажу в Україні. Водночас там наголосили, що за зміст книжки "несе відповідальність видавець".

Варто зазначити, що автор книжки, присвятив її "жертвам українських націоналістів". Крім того, видання містить антиукраїнські наративи та звинувачення у "фашизмі", "тероризмі" та "геноциді".

Реакція видавця

Київське видавництво "Антропос-логос-фільм", яке у 2021 випустило цю книжку, надіслало "Телеграфу" коментар, в якому пояснило свою позицію. Там зазначили, що вихід книги друком та продаж її у магазинах "надає українському читачеві можливість самостійно зробити висновки по важливим історичним питанням, а історикам — висловити свою позицію та зробити фахові внески у подальших дослідженнях".

"Якщо зміст книжки відповідає чинному законодавству, а окремі тлумачення виглядають як такі, що не цілком збігаються з тими чи іншими розуміннями питання, відповідальність за ці тлумачення несе автор – у цьому випадку науковець, який для кожного такого випадку використовує змістовне наукове підґрунтя. За умови, якщо чиясь думка не збігається з декотрими фактами чи висновками праці або хтось вважає, що їх наведено без достатніх підстав, нагадуємо, що наукова праця і відрізняється від пропагандистської саме тим, що вона саме для того й друкується (у відповідному академічному форматі), щоб викликати дискусію, тобто щоб історики або спростували, або підтвердили те чи інше положення, чи факт, викладені в книжці. Але критика, яка лунає на адресу цього видання, завжди є узагальненою та стосується здебільшого суто методологічних аспектів", — наголосили у видавництві.

Що кажуть Держкомтелерадіо

Перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак у коментарі "Телеграфу" розповів, що наразі офіційно в Україну не потрапляє жодна книжка антиукраїнського змісту, надрукована у РФ чи Білорусі. Також, за його словами, практично на всі російські видавництва накладено санкції.

"У цьому випадку йдеться не про книжку, яку надруковано в Росії чи в Білорусі, а йдеться про книжку, яка видана в Україні українським видавництвом, і яка реалізовувалася через українську книгарню. Чинне українське законодавство й надалі стоїть на охороні інформаційного простору від антиукраїнської продукції, яка може потрапляти з країни-ваорога", — сказав Червак.

Водночас він наголосив, що у випадку, коли йдеться про українські видавництва, до цього питання потрібно підходити інакше. Перший заступник голови Держкомтелерадіо підтвердив, що ця книжка вже вилучена з книгарень.

Він зазначив, що книгарня вже перепросила за те, що у них можна було придбати цю книжку. На думку Червака, таким чином суспільство виконало завдання, яке б мали виконати державні органи, але не Держкомтелерадіо.

Він підкреслив, що Держкомтелерадіо має зовсім інші повноваження, які стосуються виключно книжкової продукції, виготовленої у РФ або Білорусі. При цьому Червак зазначив, що діяльністю "п'ятої колони" в Україні повинна займатися СБУ.

На особисту думку Червака, автор книжки тенденційний та оцінює постать Бандери не на основі всіх документів, а спираючись лише на ті, які він знайшов. За його словами, Россолінський-Лібе невіть не намагається зрозуміти українців, які боролися за незалежність України у 20-30-40 роках. Перший заступник голови Держкомтелерадіо наголосив, що ніколи б не видавав та не купував би цю книжку.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі спалахнув мовний скандал. Українців обурила позиція двох місцевих жительок.