Тепер вже винен Байден: які причини нападу на Україну називала Росія (список)
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Американські посланники запропонували Москві оновити вимоги та визначити власні кроки для деескалації
На переговорах в Абу-Дабі російські представники заявили, що Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну, бо тодішній президент США Джо Байден не відповів на його лист 2021 року. Так Москва додала ще одне пояснення до переліку виправдань війни.
Про це Axios повідомляє з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів. У листі, на який послалася російська делегація, Путін викладав свої безпекові претензії.
Ультиматум 2021 року та відповідь американців
У грудні 2021 року Кремль висунув США та НАТО вимоги щодо так званих гарантій безпеки: заборонити подальше розширення Альянсу, зокрема вступ України, та відвести сили НАТО на рубежі 1997 року.
В Абу-Дабі спецпосланники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф відповіли росіянам, що світ суттєво змінився з 2021 року. Вони запропонували підготувати новий проєкт, який міститиме вимоги Москви та її "симетричні кроки" для деескалації й гарантій Європі від майбутнього нападу.
Водночас 26 січня 2022 року в НАТО повідомляли, що передали Москві письмові пропозиції паралельно зі США. Вони стосувалися відносин НАТО й Росії, європейської безпеки, зниження ризиків, прозорості та контролю над озброєннями.
Як Кремль змінював пояснення війни у 2022–2026 роках
- 24 лютого 2022 року Путін оголосив цілями вторгнення "демілітаризацію" та "денацифікацію" України. Він говорив про "захист людей" на Донбасі від нібито восьмирічного "геноциду", вигадану військову загрозу через потенційний вступ України до НАТО й західне озброєння. Українську владу голослівно звинувачував у підпорядкуванні "радикальним націоналістам та неонацистам". Серед вимог були позаблоковий і безядерний статус України.
- Після провалу бліцкригу у 2022–2023 роках акцент змістився на протистояння "колективному Заходу": Москва заявляла, що воює з НАТО та США, які нібито використовують Україну як плацдарм для стратегічної поразки Росії. У 2023–2024 роках посилилися псевдоісторичні тези про "один народ", Україну як "історичну російську землю", нібито штучно створену Леніним чи Заходом.
- У 2025–2026 роках Кремль продовжував подавати агресію як "вимушений захист", стверджуючи, що Росія нібито не починала війни. Ще одну версію Путін виклав у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років": він пов’язав війну з відсутністю реакції Заходу на його виступ у Мюнхені 2007 року.
"Відсутність реакції Заходу на попередження, озвучені на Мюнхенській конференції 2007 року, у результаті призвела до трагічних подій в Україні", – заявив президент Росії Володимир Путін.
Версія про Байдена перегукується з риторикою Трампа
Президент США Дональд Трамп систематично перекладає провину на Джо Байдена, зокрема й за початок російського вторгнення.
"Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно прийшов сюди, і протягом чотирьох років свого терміну не мав жодних проблем з тим, щоб запобігти цьому", – заявив президент США Дональд Трамп.
Російські перемовники могли просто підхопити цей тренд перед американськими посланниками.
Як повідомляв "Телеграф", 10 і 11 листопада Україна, США та Росія проводили в Абу-Дабі переговори про завершення війни, а окремі консультації відбулися з європейськими партнерами, НАТО та Єврокомісією. За підсумками переговорів 11 листопада Давид Арахамія повідомив про домовленість щодо обміну полоненими, який може стати одним із найбільших.