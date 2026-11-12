Тепер вже винен Байден: які причини нападу на Україну називала Росія (список)

Американські посланники запропонували Москві оновити вимоги та визначити власні кроки для деескалації

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На переговорах в Абу-Дабі російські представники заявили, що Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну, бо тодішній президент США Джо Байден не відповів на його лист 2021 року. Так Москва додала ще одне пояснення до переліку виправдань війни.

Про це Axios повідомляє з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів. У листі, на який послалася російська делегація, Путін викладав свої безпекові претензії.

Ультиматум 2021 року та відповідь американців

У грудні 2021 року Кремль висунув США та НАТО вимоги щодо так званих гарантій безпеки: заборонити подальше розширення Альянсу, зокрема вступ України, та відвести сили НАТО на рубежі 1997 року.

В Абу-Дабі спецпосланники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф відповіли росіянам, що світ суттєво змінився з 2021 року. Вони запропонували підготувати новий проєкт, який міститиме вимоги Москви та її "симетричні кроки" для деескалації й гарантій Європі від майбутнього нападу.

Водночас 26 січня 2022 року в НАТО повідомляли, що передали Москві письмові пропозиції паралельно зі США. Вони стосувалися відносин НАТО й Росії, європейської безпеки, зниження ризиків, прозорості та контролю над озброєннями.

Як Кремль змінював пояснення війни у 2022–2026 роках

24 лютого 2022 року Путін оголосив цілями вторгнення "демілітаризацію" та "денацифікацію" України . Він говорив про "захист людей" на Донбасі від нібито восьмирічного "геноциду", вигадану військову загрозу через потенційний вступ України до НАТО й західне озброєння. Українську владу голослівно звинувачував у підпорядкуванні "радикальним націоналістам та неонацистам". Серед вимог були позаблоковий і безядерний статус України.

. Він говорив про від нібито восьмирічного "геноциду", й західне озброєння. Українську владу голослівно звинувачував у підпорядкуванні "радикальним націоналістам та неонацистам". Серед вимог були позаблоковий і безядерний статус України. Після провалу бліцкригу у 2022–2023 роках акцент змістився на протистояння "колективному Заходу": Москва заявляла, що воює з НАТО та США, які нібито використовують Україну як плацдарм для стратегічної поразки Росії. У 2023–2024 роках посилилися псевдоісторичні тези про "один народ", Україну як "історичну російську землю", нібито штучно створену Леніним чи Заходом.

для стратегічної поразки Росії. У 2023–2024 роках посилилися псевдоісторичні тези про "один народ", Україну як "історичну російську землю", нібито штучно створену Леніним чи Заходом. У 2025–2026 роках Кремль продовжував подавати агресію як "вимушений захист", стверджуючи, що Росія нібито не починала війни. Ще одну версію Путін виклав у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років": він пов’язав війну з відсутністю реакції Заходу на його виступ у Мюнхені 2007 року.

"Відсутність реакції Заходу на попередження, озвучені на Мюнхенській конференції 2007 року, у результаті призвела до трагічних подій в Україні", – заявив президент Росії Володимир Путін.

Версія про Байдена перегукується з риторикою Трампа

Президент США Дональд Трамп систематично перекладає провину на Джо Байдена, зокрема й за початок російського вторгнення.

"Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно прийшов сюди, і протягом чотирьох років свого терміну не мав жодних проблем з тим, щоб запобігти цьому", – заявив президент США Дональд Трамп.

Російські перемовники могли просто підхопити цей тренд перед американськими посланниками.

Як повідомляв "Телеграф", 10 і 11 листопада Україна, США та Росія проводили в Абу-Дабі переговори про завершення війни, а окремі консультації відбулися з європейськими партнерами, НАТО та Єврокомісією. За підсумками переговорів 11 листопада Давид Арахамія повідомив про домовленість щодо обміну полоненими, який може стати одним із найбільших.