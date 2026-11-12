Вигоріли кілька поверхів: репортаж Яна Доброносова з місця смертельного удару по дому у Києві

У Солом’янському районі медики надали допомогу постраждалим на місці

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Внаслідок удару російського безпілотника по житловому будинку в Солом’янському районі Києва загинула 44-річна жінка. Число постраждалих зросло до семи.

Дрон влучив у дев’ятиповерхівку. Наслідки удару показав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов – він зафільмував пошкоджений будинок на відео.

Останні дані про постраждалих повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, медики надали їм допомогу на місці.

На кадрах видно, що після влучення безпілотника вигорів цілий бік багатоповерхівки. Рятувальники продовжують працювати на місці.

Зруйнований будинок у Києві. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Фото з місця події у Солом’янському районі/Ян Доброносов "Телеграф"

Ян Доброносов показав фото з місця удару по багатоповерхівці у Києві/"Телеграф"

Зруйнована багатоповерхівка у Солом’янському районі. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Дані про наслідки удару оновлювалися протягом ранку. Спочатку КМВА повідомила про двох постраждалих, потім – про п’ять станом на 09:30. О 10:09 стало відомо про шістьох постраждалих. А о 10:43 київський мер повідомив про сімох постраждалих.

Фото з місця події у Солом’янському районі/Ян Доброносов "Телеграф"

Ян Доброносов показав фото з місця зруйнованого будинку/"Телеграф"

У Солом’янському районі на місці пригоди працюють рятувальники. Фото: Ян Добоносов/"Телеграф"

Зруйнована багатоповерхівка у Солом’янському районі. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Влучення безпілотника вигоріла ціла сторона багатоповерхівки. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Ян Доброносов показав фото з місця зруйнованого будинку/"Телеграф"

Після влучення БПЛА спалахнули поверхи з третього по шосту. На рівні п’ятого поверху є часткові руйнування.

Як повідомляв "Телеграф", уламки російського реактивного безпілотника впали на шкільний спортивний майданчик у Деснянському районі Києва, коли у школі перебували діти. Подробиці – у матеріалі про падіння уламків у школи. На відміну від удару по житловому будинку в Солом’янському районі, там обійшлося без руйнувань та постраждалих. Наслідки атак дронів у Києві виявилися різними.