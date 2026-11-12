"Так він і познайомився з крокодилом": скандальний бізнесмен із Київщини став героєм вірусного мема

Користувачі мережі представили, як могло виглядати знайомство бізнесмена з екзотичним улюбленцем

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Історія з живим крокодилом, якого знайшли у бізнесмена Владислава Соколова під час обшуків у фігурантів справи про можливе розкрадання бюджетних коштів під час захисту енергооб’єктів Київської області, продовжує набирати популярності у соцмережах. Незвичайну знахідку обіграли в гумористичному ролику, зв’язавши її з вірусним трендом на танцюючих крокодилів.

Мем опублікували на сторінці promptout.pro у Threads. Спочатку в ролику з’являється чоловік, що сидить перед камерою, схожий на Соколова. Потім крокодил, який стоїть на задніх лапах під світлом прожекторів. Навколо зібралася публіка, яка спостерігає за тим, що відбувається.

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"Кажуть, саме так він познайомився з тим крокодилом. Але щось підказує, що за цю історію кохання було заплачено з бюджету на захист підстанцій", – йдеться у підписі до публікації.

Автори обіграли популярний у соцмережах образ танцюючих рептилій. Завдяки ШІ вони виглядають так, ніби повторюють рухи людей. Тренд особливо впізнаваний у TikTok, тому крокодил у такій ролі добре вписався в історію з незвичайним улюбленцем.

Користувачі підтримали жарт у коментарях. Один із них написав: "Так і було, 100%" і прикріпив фотографію крокодила, який ніби робить селфі перед дзеркалом, тримаючи телефон у лапі.

Пост у Threads про крокодила/скріншот

Що відомо про крокодила та його власника

Після обшуків у справі про можливе розкрадання бюджетних коштів під час будівництва захисних споруд для енергооб’єктів Київської області у мережі з’явилися фотографії розкішного житла Соколова. На знімках – позолочені деталі інтер’єру, мармурові колони, критий басейн, Rolls-Royce та тераріум із живим крокодилом. Екзотичний вихованець привернув особливу увагу користувачів.

У Соколова живе живий крокодил. Фото: скріншот відео

Серед фігурантів розслідування – бізнесмен із Дніпра Владислав Соколов. За попередніми підрахунками слідства, вартість матеріалів могли завищити на 20,8 млн. гривень.

Соколов демонстрував розкішні перельоти у соцмережах

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Анжеліку – дівчину, яку в соцмережах прозвали "музою крокодила". Після публікації фотографій розкішного житла користувачі почали обговорювати її стосунки з бізнесменом, спільні поїздки та відпочинок.