Ця закуска розлетиться зі столу першою: рецепт красивих та оригінальних сирних кульок (відео)
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Оригінальна та смачна закуска
Попри те, що новорічні свята минули, рецепти смачних та оригінальних закусок актуальні завжди. Так, навіть на кожен день можна готувати брускети з хамоном та руколою або ж подати цікаві та смачні сирні кульки.
Готується страва легко, зі звичайних продуктів, але виглядає ефектно. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати сирні кульки з виноградом
Інгредієнти:
- крем-сир – 250 г;
- твердий сир – 100 г;
- цедра цитруса – 1 шт.;
- виноград – 13 шт.;
- горішки – 60 г;
Спосіб приготування:
1.Холодний крем-сир поєднати з холодним дрібно натертим твердим сиром, цедру цитрусових та ретельно перемішати.
2.Відділити 25 г від загальної маси та сформувати кульки, закладаючи у середину виноград.
3.Накрити кульки плівкою та прибрати у холодильник на декілька годин або на ніч.
4.Перед подачею обваляти у подрібнених горішках та подавати з медом.