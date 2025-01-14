Ця закуска розлетиться зі столу першою: рецепт красивих та оригінальних сирних кульок (відео)

Оригінальна та смачна закуска

Попри те, що новорічні свята минули, рецепти смачних та оригінальних закусок актуальні завжди. Так, навіть на кожен день можна готувати брускети з хамоном та руколою або ж подати цікаві та смачні сирні кульки.

Готується страва легко, зі звичайних продуктів, але виглядає ефектно. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати сирні кульки з виноградом

Інгредієнти:

крем-сир – 250 г;

твердий сир – 100 г;

цедра цитруса – 1 шт.;

виноград – 13 шт.;

горішки – 60 г;

Спосіб приготування:

1.Холодний крем-сир поєднати з холодним дрібно натертим твердим сиром, цедру цитрусових та ретельно перемішати.

2.Відділити 25 г від загальної маси та сформувати кульки, закладаючи у середину виноград.

3.Накрити кульки плівкою та прибрати у холодильник на декілька годин або на ніч.

4.Перед подачею обваляти у подрібнених горішках та подавати з медом.