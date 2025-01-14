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Эта закуска разлетится со стола первой: рецепт красивых и оригинальных сырных шариков (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
За уши не оттянуть
За уши не оттянуть. Фото shuba.life

Оригинальная и вкусная закуска

Несмотря на то, что новогодние праздники прошли, рецепты вкусных и оригинальных закусок всегда актуальны. Так, даже на каждый день можно готовить брускеты с хамоном и рукколой или же подать интересные и вкусные сырные шарики.

Готовится блюдо легко, из обычных продуктов, но смотрится эффектно. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить сырные шарики с виноградом

Ингредиенты:

  • крем-сыр – 250 г;
  • твердый сыр – 100 г;
  • цедра цитруса – 1 шт.;
  • виноград – 13 шт.;
  • орешки – 60 г;

Способ приготовления:

1.Холодный крем-сыр соединить с холодным мелко натертым сыром, цедру цитрусовых и тщательно перемешать.

2.Отделить 25 г от общей массы и сформировать шарики, закладывая внутрь виноград.

3.Накрыть шарики пленкой и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.

4. Перед подачей обвалять в измельченных орешках и подавать с медом.

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#Виноград #Закуска #сырные шарики #Готовим дома