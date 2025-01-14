Эта закуска разлетится со стола первой: рецепт красивых и оригинальных сырных шариков (видео)
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Оригинальная и вкусная закуска
Несмотря на то, что новогодние праздники прошли, рецепты вкусных и оригинальных закусок всегда актуальны. Так, даже на каждый день можно готовить брускеты с хамоном и рукколой или же подать интересные и вкусные сырные шарики.
Готовится блюдо легко, из обычных продуктов, но смотрится эффектно. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".
Как приготовить сырные шарики с виноградом
Ингредиенты:
- крем-сыр – 250 г;
- твердый сыр – 100 г;
- цедра цитруса – 1 шт.;
- виноград – 13 шт.;
- орешки – 60 г;
Способ приготовления:
1.Холодный крем-сыр соединить с холодным мелко натертым сыром, цедру цитрусовых и тщательно перемешать.
2.Отделить 25 г от общей массы и сформировать шарики, закладывая внутрь виноград.
3.Накрыть шарики пленкой и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.
4. Перед подачей обвалять в измельченных орешках и подавать с медом.