Собака на мільйон доларів. Скільки коштує в Україні найдорожча порода світу

Вартість в Україні, зріст, історія — все, що треба знати про гігантського пса з Гімалаїв

Поки в Україні найдорожчою собакою, яку продають на маркетплейсах, є померанський шпіц, у світі ситуація інша. Найдорожчою породою вважається тибетський мастиф.

Ця порода родом із Китаю та Непалу й водночас є однією з найбільших у світі. Ціна за таку собаку коливається від 2000 доларів до кількох мільйонів. Ще донедавна тибетські мастифи утримували статус найдорожчої собаки, коли-небудь проданої у світі. У 2014 році китайський бізнесмен заплатив 1,95 млн доларів США за цуценя цієї породи. В Україні таку собаку можна купити за ціною до 2200 доларів. Найнижча ціна, знайдена на маркетплейсах, – 4000 грн. Це буде собака без документів, проте з родоводом. За цуценя із повним пакетом документів в Києві доведеться викласти від 89 000 грн.

Ціна на цуценят тибетського мастифа

Найдешевше цуценя тибетського мастифа в Україні

Що відомо про породу

Тибетський мастиф – це надзвичайно велика собака, яка підходить не всім власникам. Мінімальний зріст дорослого пса в холці – 66 см, для самиці – 61 см. Вага такого собаки може доходити до 72 кг. Тибетського мастифа вивели для охорони худоби. На його Батьківщині собак цінують за відмінні захисні риси. Далай-лама мав вісім тибетських мастифів, які охороняли його літню резиденцію в Норбулинці — по дві собаки біля кожного входу.

Нещодавно рекорд тибетського мастифа перевершили. Першу у своїй породі собаку, гібрид вовка та кавказької вівчарки продали за 5,7 мільйона доларів, що зробило її найдорожчою собакою.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу тибетську породу собак, проте набагато меншу. Тибетський спанієль також жив при монастирях, гавканням попереджаючи мастифів про наближення чужинців.