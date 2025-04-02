У Києві продають елітне житло з розкішним ремонтом: як виглядає квартира за 1,3 млн доларів (відео)

Площа квартири складає 178м2

У житловому комплексі на Грушевського до Києва на продаж виставлена квартира з розкішним ремонтом, цікавим плануванням та досить великою площею. Проте її вартість може сильно здивувати, адже йдеться про 1 300 000 доларів.

Як виглядає це елітне житло, у своїх соціальних мережах показав столичний агент нерухомості Дмитро Парамонов. Він провів екскурсію квартирою і показав, чим вона багата.

За його словами, площа квартири складає 178м2. У ній є 2 майстер-спальні, простора кухня-вітальня, гардероб, пральна кімната, гостьовий санвузол та багато іншого.

На просторій кухні розташувався острівець із каменю з варильною поверхнею. Зверху над нею встановлено досить незвичайну витяжку. Біля стін розташовані зручні шафи для зберігання кухонного начиння.

Кухню та вітальню розділяє фреска ручної роботи. А в самій кімнаті є зручний диван, розкладний стіл, плазмовий телевізор, а також камін. Підлога встелена дорогим паркетом.

Вбиральня, яка знаходиться одразу біля передпокою, також задоволена велика та має багато місця для розміщення взуття та одягу. У цій кімнаті є дзеркало на весь зріст.

У майстер-спальні розташоване високе і велике ліжко, навпаки — телевізор, а поряд стоїть затишне крісло, що чудово вписується в дизайн. З цієї кімнати йде перехід у гардероб. Далі можна перейти у душову.

У другій спальні розташоване велике шкіряне ліжко. Також із цієї кімнати є вихід у гардероб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Вінниці продають елітну квартиру майже за 30 мільйонів гривень. Трикімнатне житло площею 180 кв. м розташоване на сьомому поверсі 15-поверхової новобудови.