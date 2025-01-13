Субсидія на комуналку нараховується по доходах. Простий спосіб порахувати самостійно

Кожна субсидія призначається індивідуально

Субсидія на житлово-комунальні послуги продовжує виплачуватися за опалювальний період. Новим отримувачам варто знати — розмір субсидії розраховується виходячи з прибутку людей за певний період. Для тих, хто подаватиме документи в січні — це другий та третій квартал 2024 року.

Якщо ви знаєте свій середній дохід та вартість комунальних послуг в межах соціальних нормативів, ви можете порахувати приблизну суму субсидії ще до її виплати. Деякі види виплат не включені до доходів, які впливають на суму субсидії. Серед них, наприклад сума аліментів.

Для того, щоб розрахувати суму субсидії потрібно знати, який дохід припадає на одну зареєстровану або проживаючу особу. Для цього спільний дохід родини ділять на кількість мешканців.

Приклад розрахунку субсидії

Отриману суму ділять на прожитковий мінімум (він в 2025 році не змінився і становить 2920 грн для місячного розрахунку), отриману суму ділять на 2 та множать на 15%. Відповідь у відсотках і буде тим відсотком доходу, який люди мають самостійно заплатити за комунальні послуги. Для того, щоб перевести це число в гривні, потрібно отримані відсотки помножити на загальну кількість ваших доходів. Це буде та сума, яку людина сплачує самостійно. Різницю з вартістю послуг в межах соціальних нормативів доплачує держава.

Раніше "Телеграф" розповідав, що отримати субсидію можна навіть не виходячи з дому. Для цього потрібно подати документи онлайн, скориставшись порталом "Дія" або порталом Пенсійного фонду.