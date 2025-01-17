Чтобы ВПЛ могли получить субсидию на аренду, они должны соответствовать пяти условиям

Субсидия будет назначаться на полгода

Субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ, ВПО в укр.яз.) будет назначаться с 29 января 2025 года. Эта инициатива направлена на то, чтобы облегчить финансовое бремя для семьи, вынужденно покинувшего свои дома из-за войны или оккупации.

Как отметили в Пенсионном фонде, программа рассчитана на два года, в течение которых будет действовать экспериментальный проект, что позволит улучшить условия проживания для наиболее уязвимых категорий граждан.

Кто может получить субсидию на аренду жилья?

Лица, вынужденно переместившиеся с временно оккупированных территорий или территорий, где ведутся боевые действия.

Лица, не имеющие собственного жилья, пригодного для проживания на подконтрольной территории Украины (потерянное или разрушенное жилье).

Лица, не получающие другую денежную помощь для покрытия расходов на проживание в размере 2-3 тысяч гривен.

Какие еще условия и особенности получения субсидии?

Расходы на аренду жилья превышают 20% дохода семьи – имеют право подать заявку на субсидию. Сумма субсидии будет рассчитываться не только исходя из доходов, но и цены аренды в населенном пункте.

Доходы семьи менее 5840 грн на одного человека — государство может покрывать больший процент стоимости аренды.

Обязательным условием предоставления субсидии является оформление официального договора аренды между арендаторами и арендаторами. Типичный договор можно получить:

В отделениях Пенсионного фонда. На официальном сайте Пенсионного фонда. В центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Субсидия на аренду жилья предоставляется на срок до шести месяцев с возможностью продления, но не более двух раз подряд. В целом одна семья может получать субсидию в течение года при условии соблюдения всех требований программы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Ее можно получать одновременно с субсидией на аренду. Выплачивается она в основном на карту, однако можно получить и наличными.