Чтобы ВПЛ могли получить субсидию на аренду, они должны соответствовать пяти условиям
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Субсидия будет назначаться на полгода
Субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ, ВПО в укр.яз.) будет назначаться с 29 января 2025 года. Эта инициатива направлена на то, чтобы облегчить финансовое бремя для семьи, вынужденно покинувшего свои дома из-за войны или оккупации.
Как отметили в Пенсионном фонде, программа рассчитана на два года, в течение которых будет действовать экспериментальный проект, что позволит улучшить условия проживания для наиболее уязвимых категорий граждан.
Кто может получить субсидию на аренду жилья?
- Лица, вынужденно переместившиеся с временно оккупированных территорий или территорий, где ведутся боевые действия.
- Лица, не имеющие собственного жилья, пригодного для проживания на подконтрольной территории Украины (потерянное или разрушенное жилье).
- Лица, не получающие другую денежную помощь для покрытия расходов на проживание в размере 2-3 тысяч гривен.
Какие еще условия и особенности получения субсидии?
Расходы на аренду жилья превышают 20% дохода семьи – имеют право подать заявку на субсидию. Сумма субсидии будет рассчитываться не только исходя из доходов, но и цены аренды в населенном пункте.
Доходы семьи менее 5840 грн на одного человека — государство может покрывать больший процент стоимости аренды.
Обязательным условием предоставления субсидии является оформление официального договора аренды между арендаторами и арендаторами. Типичный договор можно получить:
- В отделениях Пенсионного фонда.
- На официальном сайте Пенсионного фонда.
- В центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).
Субсидия на аренду жилья предоставляется на срок до шести месяцев с возможностью продления, но не более двух раз подряд. В целом одна семья может получать субсидию в течение года при условии соблюдения всех требований программы.
Ранее "Телеграф" рассказывал о субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Ее можно получать одновременно с субсидией на аренду. Выплачивается она в основном на карту, однако можно получить и наличными.