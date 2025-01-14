Скільки можна витрачати на покупки, щоб не втратити субсидію

У 2025 році діють нові правила для отримання субсидій

Отримання житлово-комунальних субсидій – важлива підтримка для багатьох українських родин. Однак часто виникають питання щодо умов їх збереження, особливо коли йдеться про здійснення великих покупок. Нещодавні зміни в законодавстві внесли суттєві корективи у правила користування субсидіями. Розглянемо детальніше нові можливості та обмеження для отримувачів державної допомоги.

Уряд збільшив ліміт на разові покупки для отримувачів субсидій до 100 тисяч гривень. Це вдвічі більше за попередню суму в 50 тисяч гривень, яка діяла раніше. За інформацією Міністерства соціальної політики, українці тепер можуть здійснювати покупки вартістю до 100 тисяч гривень, не втрачаючи право на субсидію.

Окремі правила встановлені для придбання генераторів. Їх можна купувати за ціною до 150 тисяч гривень. Така ж норма діє і щодо кредитних платежів на купівлю генераторного обладнання – вони не вплинуть на отримання державної допомоги.

Міністерство також повідомило про додаткові зміни щодо споживання електроенергії. Якщо родина використовує менше світла через планові чи аварійні відключення, розмір субсидії залишиться незмінним.

Нагадаємо, з початком опалювального сезону відбувся автоматичний перерахунок розміру субсидій для більшості українців. Нові суми почали діяти з жовтня.

Також раніше "Телеграф" писав, що субсидія на комуналку нараховується по доходах. Є простий спосіб порахувати самостійно.