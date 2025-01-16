Субсидію можна отримувати тільки двома способами: кому та як доступна допомога готівкою

Субсидію починають виплачувати з наступного місяця після подачі документів

В Україні триває призначення субсидій на опалювальний період. При подачі документів обов’язково потрібно вказувати IBAN рахунку, на який приходитимуть гроші в банку — це найчастіший спосіб отримання субсидії.

Згідно з постановою Кабміну субсидія, окрім перераховування на рахунок в банку, може надаватися і в готівковій формі, проте тільки в одному випадку. Це здійснюється через "Укрпошту", за місцем фактичного проживання, аналогічно з принесеною додому пенсією чи грошовою допомогою для тих, хто не може отримувати їх іншим чином. Розподіляти ці кошти на оплату житлово-комунальних послуг можна за власним розсудом, одна сплачувати вартість фактично спожитих ЖКП — це обов’язок отримувача.

Про призначення субсидії отримувача сповіщає Пенсійний фонд обраним шляхом комунікації або приходить сповіщення на порталі "Дія", якщо подавали документи цим шляхом. Нарахування субсидії відбувається з місяця подачі документів, однак виплату в місяць подачі чекати не слід — її виплачують в наступний місяць за попередній. Прослідкувати суми виплат та нарахування можна після перших виплат на сайті пенсійного фонду в розділі "Моя субсидія".

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна субсидію отримати через інтернет. Також можна звернутися і по інший вид допомоги — субсидію на дрова.