Декому з українців розширили можливості для бронювання

Це рішення прийняли для забезпечення безперебійної роботи комунальної інфраструктури

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє комунальним підприємствам бронювати від мобілізації більше своїх співробітників. Тепер бронь зможуть отримати 75% працівників організації.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України. Раніше відсоток бронювання становив 50%, однак тепер він підвищується до 75%, що допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг.

Такі зміни ініційовані Міністерством для забезпечення безперебійної роботи критичних підприємств в умовах воєнного стану. Йдеться про фахівців, які забезпечують:

теплопостачання,

водопостачання та водовідведення,

вивезення твердих побутових відходів.

Як зазначають у Міністерстві, завдяки цьому рішенню комунальні підприємства зможуть стабільніше працювати та оперативніше реагувати на аварійні ситуації. Також для таких підприємств пом’якшено вимоги до критеріїв щодо розміру заробітної плати працівників, для яких передбачається бронювання.

Заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук зазначив, що було досягнуто компромісу між необхідністю забезпечення безперебійної роботи комунальної інфраструктури та збереженням мобілізаційного потенціалу країни. Він підкреслив, що підвищення рівня бронювання до 75% дозволить ключовим працівникам залишатися на своїх посадах, що є надзвичайно важливим для стабільності громад.

"На місцеві підприємства часто працюють на межі можливостей через кадровий дефіцит. Без досвідчених фахівців, слюсарів, операторів та достатньої кількості ремонтних бригад утримувати мережі в належному стані стає вкрай складно", — зазначив заступник міністра.

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