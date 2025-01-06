Без зайвих турбот за 15 хвилин можна подати спрощену заяву на отримання субсидії
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Сума субсидії залежить від доходу зареєстрованих осіб та членів їхніх родин
У 2025 році субсидії продовжать призначати до кінця опалювального періоду. Скористатись такою допомогою держави мають право не всі, а тільки люди з певним рівнем матеріального стану. Якщо ви хочете отримати допомогу, але заповнювати папери складно, є спосіб уникнути бюрократії.
Можна подати спрощену заяву про призначення субсидії. Її особливість в тому, що більшість даних Пенсійний фонд самостійно братиме з реєстрів — заявник надає тільки основну інформацію.
Подати спрощену заяву можна у відділенні Пенсійного фонду, онлайн на вебпорталі ПФУ та на порталі "Дія". Для того, щоб подати заяву на порталі "Дія" потрібно авторизуватися або зареєструватися з електронним підписом чи BankID та обрати послугу "Заява на субсидію". Звіривши та підкоригувавши дані в профілі користувача, потрібно ввести адресу та дані про комунальні послуги, на які потрібна субсидія. Обов’язково потрібен IBAN рахунку, на який приходитимуть гроші та перелік зареєстрованих осіб і членів їхніх родин. Після цього заява підписується електронним підписом.
На вебпорталі ПФУ дії майже аналогічні. Після авторизації обираємо "Заява на житлову субсидію чи пільгу" в розділі "Комунікації з ПФУ". Вам потрібен експериментальний проєкт (спрощена форма). Після внесення свої даних, даних проживаючих, адреси та інформації про комунальні послуги до заяви також можна прикріпити документи. Заява підписується та відправляється.
Важливо: Які додаткові документи можуть знадобиться орендарям, ВПО, студентам для отримання субсидії
Після подачі документів, протягом 14 днів ПФУ збиратиме потрібні дані і надішле їх на підтвердження. Якщо все добре — почнеться процес узгодження рішення про субсидію. Протягом 3 днів після прийняття рішення, про це повідомлять.
Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатись про рішення Пенсійного фонду про призначення субсидії онлайн або телефоном. Зауважте, з січня 2025 року ВПО будуть доступні два види субсидії, які можна отримувати одночасно.