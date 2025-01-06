Без зайвих турбот за 15 хвилин можна подати спрощену заяву на отримання субсидії

Сума субсидії залежить від доходу зареєстрованих осіб та членів їхніх родин

У 2025 році субсидії продовжать призначати до кінця опалювального періоду. Скористатись такою допомогою держави мають право не всі, а тільки люди з певним рівнем матеріального стану. Якщо ви хочете отримати допомогу, але заповнювати папери складно, є спосіб уникнути бюрократії.

Можна подати спрощену заяву про призначення субсидії. Її особливість в тому, що більшість даних Пенсійний фонд самостійно братиме з реєстрів — заявник надає тільки основну інформацію.

Подати спрощену заяву можна у відділенні Пенсійного фонду, онлайн на вебпорталі ПФУ та на порталі "Дія". Для того, щоб подати заяву на порталі "Дія" потрібно авторизуватися або зареєструватися з електронним підписом чи BankID та обрати послугу "Заява на субсидію". Звіривши та підкоригувавши дані в профілі користувача, потрібно ввести адресу та дані про комунальні послуги, на які потрібна субсидія. Обов’язково потрібен IBAN рахунку, на який приходитимуть гроші та перелік зареєстрованих осіб і членів їхніх родин. Після цього заява підписується електронним підписом.

На вебпорталі ПФУ дії майже аналогічні. Після авторизації обираємо "Заява на житлову субсидію чи пільгу" в розділі "Комунікації з ПФУ". Вам потрібен експериментальний проєкт (спрощена форма). Після внесення свої даних, даних проживаючих, адреси та інформації про комунальні послуги до заяви також можна прикріпити документи. Заява підписується та відправляється.

Після подачі документів, протягом 14 днів ПФУ збиратиме потрібні дані і надішле їх на підтвердження. Якщо все добре — почнеться процес узгодження рішення про субсидію. Протягом 3 днів після прийняття рішення, про це повідомлять.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатись про рішення Пенсійного фонду про призначення субсидії онлайн або телефоном. Зауважте, з січня 2025 року ВПО будуть доступні два види субсидії, які можна отримувати одночасно.