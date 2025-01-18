Субсидия на коммунальные доступна почти каждому. Условия получения помощи

Даже если вы имеете право на субсидию, она может быть не предоставлена — если при ваших доходах будет составлять 0 грн

В Украине идет назначение субсидии на коммунальные услуги на отопительный период. Они назначаются с 1 октября на отопительный сезон и с 1 мая на отопительный сезон. При подаче документов в январе субсидию назначат с этого месяца до 30 апреля.

Для того чтобы иметь право получать субсидию нужно соответствовать определенным критериям.

Не иметь задолженности за коммунальные услуги более 3 месяцев на 680 грн.

Не иметь незанятых совершеннолетних членов домохозяйства, не являющихся официально безработными, студентами или не имеющих веских причин для отсутствия работы.

Площадь жилья превышает 130 кв.м для квартир или 230 кв.м для домов (с исключением для многодетных семей) – на сверхурочную площадь жилья помощь не предоставляется.

Не иметь транспортные средства в возрасте до 5 лет или несколько автомобилей в возрасте до 15 лет.

Другие финансовые критерии, такие как наличие депозитов или покупок на сумму более 100 тысяч гривен в течение года. Исключением являются медицинские, образовательные расходы и приобретение генератора. На последний пункт сумма увеличивается до 150 тыс. грн.

Для оформления субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах. В заявлении указывается адрес домохозяйства, данные поставщиков коммунальных услуг, данные всех проживающих и членов их семей. В декларации – доходы и расходы за определенный период. В особых случаях могут потребоваться дополнительные документы, например договор аренды, справка ВПЛ, справка о доходах студента и т.д.

Способы представления:

Лично обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины, уполномоченного в местном совете или ЦНАП.

Онлайн. Подать заявку через портал "Действие" или веб-портал/приложение для смартфонов Пенсионного фонда Украины.

По почте по адресу ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что решение о назначении субсидии нужно ждать в течение 30 дней. Можно воспользоваться сокращенной формой подачи, тогда основную часть данных ПФУ находит самостоятельно.