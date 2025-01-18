Субсидия на коммунальные доступна почти каждому. Условия получения помощи
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Даже если вы имеете право на субсидию, она может быть не предоставлена — если при ваших доходах будет составлять 0 грн
В Украине идет назначение субсидии на коммунальные услуги на отопительный период. Они назначаются с 1 октября на отопительный сезон и с 1 мая на отопительный сезон. При подаче документов в январе субсидию назначат с этого месяца до 30 апреля.
Для того чтобы иметь право получать субсидию нужно соответствовать определенным критериям.
- Не иметь задолженности за коммунальные услуги более 3 месяцев на 680 грн.
- Не иметь незанятых совершеннолетних членов домохозяйства, не являющихся официально безработными, студентами или не имеющих веских причин для отсутствия работы.
- Площадь жилья превышает 130 кв.м для квартир или 230 кв.м для домов (с исключением для многодетных семей) – на сверхурочную площадь жилья помощь не предоставляется.
- Не иметь транспортные средства в возрасте до 5 лет или несколько автомобилей в возрасте до 15 лет.
- Другие финансовые критерии, такие как наличие депозитов или покупок на сумму более 100 тысяч гривен в течение года. Исключением являются медицинские, образовательные расходы и приобретение генератора. На последний пункт сумма увеличивается до 150 тыс. грн.
Для оформления субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах. В заявлении указывается адрес домохозяйства, данные поставщиков коммунальных услуг, данные всех проживающих и членов их семей. В декларации – доходы и расходы за определенный период. В особых случаях могут потребоваться дополнительные документы, например договор аренды, справка ВПЛ, справка о доходах студента и т.д.
Способы представления:
- Лично обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины, уполномоченного в местном совете или ЦНАП.
- Онлайн. Подать заявку через портал "Действие" или веб-портал/приложение для смартфонов Пенсионного фонда Украины.
- По почте по адресу ПФУ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что решение о назначении субсидии нужно ждать в течение 30 дней. Можно воспользоваться сокращенной формой подачи, тогда основную часть данных ПФУ находит самостоятельно.