Що буде із субсидіями у 2025 році: чого нового чекати

Призначення субсидій не припиняють, розширюють можливості

В січні триватиме підтримка українців за допомогою різноманітних видів субсидії. Зокрема, з 29 січня 2025 року почнеться приймання заявок на отримання субсидії на оренду для переселенців.

Субсидія на оренду житла для ВПО

Проєкт масштабували на всю територію України. Для того, щоб отримати таку субсидію, потрібно мати офіційний договір оренди, який потрібно зареєструвати у Пенсійному фонді. Важливо, що для орендодавця також передбачена можливість покрити частину податків.

Субсидія на оренду призначатиметься тим, в кого вартість житла віднімає 20% від прибутку родини. Зазначимо, що цей вид субсидії можна отримувати одночасно із класичною житловою субсидією.

Субсидія на житлово-комунальні послуги

В січні триватиме призначення субсидії на опалювальний період — він закінчиться 30 квітня. При подачі документів в січні, допомогу призначатимуть з того місяця, коли людина звернулася по неї. У доходи в січні включають 2 та 3 квартали 2024 року, а для пенсіонерів — листопад. Звернутися по субсидію можуть:

ВПО без договору оренди,

ВПО з договором оренди,

винаймачі квартир у будь-якому регіоні України,

зареєстровані особи,

індивідуальні забудовники.

Сума субсидій розраховується виходячи з тих доходів, які має родина. При цьому сума субсидії не зменшиться, якщо будуть перебої з постачанням електроенергії, адже відсоток покриття вартості розраховується на основі соціальних нормативів.

Зазначимо також, що продовжує враховуватися збільшена сума одноразової витрати — максимально можна витратити 100 тисяч грн. Якщо ж була придбана генеруюча електроенергію установка, сума зростає до 150 тисяч грн одномоментної витрати

Раніше "Телеграф" розповідав, що перевірити наявність, розмір та інші дані про субсидію можна онлайн. Якщо є питання — можна звернутись на гарячу лінію Пенсійного фонду.