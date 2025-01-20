Рибам – впевненість, Терезам – проблеми з грошима: гороскоп Таро на 21 січня 2025 року

Нехай 21 січня пройде для вас якомога спокійніше

Вівторок, 21 січня, вимагатиме терпіння, уважності та готовності до подолання труднощів. Багато хто зіткнеться з ситуаціями, в яких доведеться переглядати свої плани, шукати баланс і боротися з емоціями. Водночас, для деяких знаків цей день може стати часом важливих перемог та нових можливостей.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 21 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — перевернутий Лицар кубків

У цьому положенні карта попереджає про небезпечні ілюзії та скасовані плани, труднощі в налагодженні контактів. Досягти бажаного буде складно, Ви можете бути емоційно нестабільні та схильні тікати від реальності.

Тілець — перевернена Двійка пентаклів

Ви взяли на себе дуже багато всього, через що у справах можуть статися невдачі, а ваші витрати можуть значно перевищити доходи.

Близнюки — Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада". Вона каже, що найближчим часом доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

Рак — П’ятірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою матеріальних негараздів, і вона попереджає про втрати. Швидше за все маються на увазі втрати матеріального характеру, проте може йтися і про проблеми зі здоров’ям та у відносинах. Притримайте поки що довгострокові плани, краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася.

Лев — перевернена Двійка кубків

У відносинах з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною для конфліктів і сварок. .

Діва — перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація зрівняється. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.

Терези — перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але у перевернутому навпаки попереджає, що 21 січня Ваше матеріальне щастя може опинитися під загрозою.

Скорпіон — перевернутий Маг

Карта попереджає, що у вівторок ваші дії або рішення можуть бути не такими ефективними, як хотілося б. або самі вирішите вчинити нечесно. У перевернутому положенні Маг символізує нестачу концентрації, невпевненість у власних силах або неправильне використання наявних ресурсів та здібностей. У цей день ви можете зіткнутися з непорядною людиною, або самі вирішите вчинити нечесно. Карта радить бути обережним у своїх діях та не піддаватися на сумнівні пропозиції чи авантюри.

Стрілець — перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального щастя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Козоріг — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Водолій — Верховна жриця

21 січня можуть статися зміни, на які Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним і уважним.

Риби — Королева пентаклів

Упевненість і практичність, — ось під яким гаслом пройде для Вас вівторок. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для власного добробуту та щастя своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.