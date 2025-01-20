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Рыбам — уверенность, Весам — проблемы с деньгами: гороскоп Таро на 21 января 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 21 января
Гороскоп Таро, чего ждать 21 января. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Пусть 21 января пройдет для вас как можно спокойнее

Вторник, 21 января, потребует терпения, внимательности и готовности к преодолению трудностей. Многие столкнутся с ситуациями, в которых придется пересматривать свои планы, искать баланс и бороться с эмоциями. В то же время для некоторых знаков этот день может стать временем важных побед и новых возможностей.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 21 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — перевернутый Рыцарь кубков

В этом положении карта предупреждает об опасных иллюзиях и отмененных планах, трудностях в налаживании контактов. Достичь желаемого будет сложно, Вы можете быть эмоционально нестабильны и склонны убегать от реальности.

Телец — перевернутая Двойка пентаклей

Вы взяли на себя слишком много всего, из-за чего в делах могут случиться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.

Близнецы — Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Она говорит, что в ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Рак — Пятерка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Лев — перевернутая Двойка кубков

В отношениях с кем-то близким у Вас может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор. Постарайтесь, чтобы осуждение и ненависть не затмили в Вас теплые чувства к близким.

Дева — перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Весы — перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что 21 января Ваше материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Скорпион — перевернутый Маг

Карта предупреждает, что во вторник ваши действия или решения могут быть не столь эффективны, как хотелось бы. В перевернутом положении Маг символизирует недостаток концентрации, неуверенность в собственных силах или неправильное использование имеющихся ресурсов и способностей. В этот день вы можете столкнуться с непорядочным человеком, либо сами решите поступить нечестно. Карта советует быть осторожным в своих действиях и не поддаваться на сомнительные предложения или авантюры.

Стрелец — перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Козерог — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Водолей — Верховная жрица

21 января могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Рыбы — Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас вторник. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

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