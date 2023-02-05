Іменини Яна у 2025 році: всі дні, коли Янчик святкує День ангела

Це незвичайне ім’я з цікавим походженням

Ім’я Ян нехай не найпопулярніше, але досить поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки походить і коли всі Дні ангела Яна протягом року.

Значення імені Ян

Вважається, що ім’я Ян — одна з форм давньоєврейського імені Йоханан (Іоанн), що перекладається як "благодать Божа", "Бог помилував" або "подарунок Божий". Те ж саме походження мають імена Іван, Джованні, Джон, Йоганн, Йоханнес, Жан, Янош.

Крім того, є версія, що ім’я Ян могло походить від імені римського божества початку та кінця Януса. А зі староболгарського слово "Яна" перекладається як "річка".

Коли День ангела Яна?

Покровителями носіїв імен Іван та Ян виступають святі та мученики Іоанни, а їх пам’ять церква вшановує сотні разів протягом року за церковним православним календарем.

Перерахуємо головні іменини Яна:

7 січня, 24 лютого, 25 травня, 24 червня, 29 серпня, 23 вересня, — Іоанн Пророк, Предтеча та Хреститель Господній;

27 січня, 30 січня, 14 вересня, 13 листопада, — патріарх Константинопольський Іоанн Златоуст;

вересня, 13 листопада, — патріарх Константинопольський Іоанн Златоуст; 5 травня, 26 вересня, — апостол з 12-ти Іоанн Богослов;

2 липня, — архієпископ Іоанн (Максимович) Шанхайський та Сан-Франциський;

30 липня, — Іоанн Воїн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки за прикметами краще не дарувати чоловікам на свята.