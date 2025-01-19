Куме, з днем народження! Найкращі привітання українською

Обирайте будь-яке з цих привітань, або створюйте власне на основі цих прикладів, і ваш кум обов’язково оцінить вашу щирість та увагу

День народження – особливий день, коли ми можемо висловити свої теплі почуття та подякувати близьким людям за їхню присутність у нашому житті. Кум – це не просто родич чи друг, а людина, яка стала частиною родини за традицією хрещення. Саме він є важливим учасником багатьох святкових подій і завжди готовий підтримати у складний момент.

Привітати кума з днем народження – це чудова можливість нагадати йому, як багато він значить для вас. Щире слово, теплий спогад чи навіть жартівлива нотка здатні зробити цей день незабутнім. А щоб вам простіше було підібрати правильні слова, "Телеграф" приготував душевні побажання та листівки куму з днем народження на українській. Всі привітання можна скачати та відправити імениннику у будь-якому месенджері.

Побажання з днем народження кумові своїми словами

🎉 Дорогий куме! Бажаю тобі здоров’я, щастя й багато приємних моментів у житті. Нехай твій день народження буде яскравим, як сонце, і радісним, як спів пташок! 🕊️

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🥳 Куме, вітаю з днем народження! Нехай життя буде сповнене пригод, успіхів та безмежного щастя. Ти – справжній друг і опора, будь завжди таким! 💪

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🎂 Кумчику дорогий! Бажаю тобі міцного здоров’я, успіхів у всіх починаннях та невичерпного оптимізму. Нехай у твоєму серці завжди буде тепло і радість! 🌟

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🍻 Куме, з днем народження! Хай завжди поруч будуть надійні друзі, сімейний затишок і багато щасливих моментів. Дякую, що ти є! 🙌

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🎁 Вітаю, куме, з твоїм святом! Хай кожен день приносить нові можливості та радість, а доля оберігає від негараздів. Нехай у твоєму житті буде все найкраще! 🌈

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🎉 Дорогий куме, з днем народження! Нехай твоє життя буде яскравим, як феєрверк, а удача завжди супроводжує твої кроки. Будь щасливим! 🎇

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🍷 Куме, вітаю з днем народження! Нехай твої мрії збуваються, а кожен день буде сповнений радістю, гармонією та любов’ю. Відзнач це свято на всі 100%! 🎉

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🕺 Кумчику, бажаю тобі здоров’я, успіхів та щирих емоцій. Нехай у твоєму житті буде більше теплих обіймів, сміху та незабутніх моментів. Зі святом! 🎶

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🎂 Вітаю, куме! Бажаю тобі завжди залишатися таким добрим, веселим і життєрадісним. Нехай у тебе буде все, про що ти мрієш! 💖

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💪 Кумчику, з днем народження! Бажаю тобі сил, енергії та впевненості у завтрашньому дні. Нехай твої успіхи завжди перевершують очікування! 🚀

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🥳 Кумчику дорогий, з днем народження! Бажаю тобі, щоб радість завжди була твоїм вірним супутником, а успіх – постійним гостем у твоєму житті. 🌟

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🍾 Дорогий куме, вітаю тебе з цим чудовим святом! Нехай щастя, здоров’я і достаток наповнюють кожен день твого життя. Залишайся таким щирим і справжнім! 🥂

Вірші з днем народження куму

Бажаю насичених, радісних днів,

Щоб бути щасливим багато років,

Чарочку пити, похмілля не знати,

Щоб бодрячком кожен день виглядати.

Злетів суттевих, досягнень чудових,

Вдач неймовірних та майже зіркових,

Мрій божевільних, надій бездоганних,

Праці з душею, відпусток жаданих,

Та, любий куме, найголовніше,

Хай буде здоров’я з роками міцніше!

***

Куме, я тебе вітаю,

Усіляких благ бажаю:

Жити щасливо з кумою,

Бути в злагоді з собою!

Здобувати все, що хочеш,

Хай радіють твої очі.

Будь здоровим та багатим

І найкращим в світі татом!

***

Куме, вітаю тебе зі святом!

Нехай радості буде багато,

І хай успіх буде у всьому,

Щастя й миру твоєму дому.

Будь щасливим, веселим, хорошим,

І хай будуть завжди в тебе гроші.

І міцного здоров’я бажаю!

З днем народження щиро вітаю!

***

Куме, я тобі бажаю,

Щоб було завжди до чаю,

Випити і закусити

Та ще й гостей пригостити.

Хай здоров’я чоловіче

Все міцнішає щодня,

Хай стоїть твій дім надійно,

В статках хай живе сім’я.

Молодим будь і завзятим,

І душою не старій,

Кожну мить живи, як в свято,

Кожен день хай буде твій!

***

Бажаю, щоб грошей на все вистачало,

Здоров’я ніколи щоб не підкачало,

До ранку гуляти, подовше поспати,

Щомісяця тачку нову купувати.

Ще мати рахунки у банках солідних,

Турботи і ласки від друзів та рідних,

Мандрівок по світу, курортів відпадних,

Відносин солодких, немов шоколадних.

Подалі хай зникнуть тривоги та сум,

Бажаю тобі в день народження, кум!

***

Куме, я тебе вітаю!

Щастя, радості бажаю,

Щоб збувались твої мрії,

Не підводила надія.

Хай в житті складеться все,

Успіх кожен день несе.

Будь завжди на висоті,

Стрімко досягай мети!

Яскраві листівки з днем народження кумові