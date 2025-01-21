Овнам – добробут, Дівам – крах планів: гороскоп Таро на 22 січня 2025 року

Сприймайте цей день як можливість знайти відповіді та рухатися вперед

У середу, 22 січня, одні знаки відчують підтримку долі, знаходячи баланс і радість, а інші зіткнуться з викликами, які вимагатимуть від них витримки та обережності. Для деяких цей день стане початком нового розділу, для інших – часом переосмислення та підготовки до змін.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 22 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — Дев’ятка пентаклів

Найближчим часом ви можете отримати винагороду за свою працю, і успіх буде на вашому боці, а тому не бійтеся ризикувати і починати щось нове.

Телець — Король кубків

Це надзвичайно хороша карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що сьогодні Ви зустрінете когось особливого.

Близнюки — перевернутий Світ

У цьому положенні карта каже, що Ви близькі до успіху, але з якихось причин повна перемога поки що не настане. У цей день ви можете відчувати метушню, коли все падає з рук. 22 січня не ігноруйте пов’язані зі здоров’ям питання.

Рак — Правосуддя

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. Вам пощастить знайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Лев — перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація зрівняється. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

Діва — Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. Якісь ваші плани можуть накритися мідним тазом. Але не обов’язково це стане для Вас трагедією. Можливо, це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Терези — перевернута Верховна жриця

У Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції та не робити необдуманих вчинків.

Скорпіон — перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Стрілець — Паж пентаклів

Ви матимете сили та бажання вчитися нового, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

Козоріг — перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта попереджає про сварки, несправедливість та проблеми із законом. Можливо, Вас хтось обдурить. Будьте обережні з незнайомцями та тримайте плани при собі.

Водолій — перевернутий Повішений

Може виникнути ситуація, у якій ви відчуєте внутрішній дискомфорт чи опір змінам. Ця карта сигналізує про те, що ви, можливо, застрягли в якійсь ситуації, але уникаєте подивитися на неї під новим кутом або відмовитися від старих переконань, які вам не служать. Спробуйте вийти зі своєї зони комфорту та подивитися на те, що відбувається з іншого ракурсу.

Риби — перевернута Трійка мечів

Ця карта ще називається Владика печалі. У прямому положенні вона попереджає про драму і серйозні розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, станеться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.