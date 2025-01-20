Які українські прізвища давали позашлюбним дітям: список родових імен

Серед великої кількості українських родових імен є такі, фундаторами яких стали позашлюбні діти

Наші пращури давали імена дітям, народженим поза шлюбом, за святцями, а по-батькові — по хрещеному батькові. Іноді немовлята отримували від хрещеного батька й прізвище, але були й інші способи його утворення.

"Телеграф" вирішив розповісти, як українці за старих часів давали прізвища незаконнонародженим дітям.

Часто таким малюкам давали родове ім’я Покровтюк. Але до сьогодні воно практично не збереглося, оскільки через кілька поколінь його міняли, часто на Кривтюк чи Кривдюк.

Також народжені поза шлюбом могли носити красномовне прізвище Байструк. На сьогодні це родове ім’я в Україні мають близько ста осіб, які проживають переважно у Закарпатській, Івано-Франківській та Запорізькій областях.

Нерідко діти, батьки яких не були одружені одне з одним, отримували прізвища, створені від імені матері. Так в Україні з’явилися: Катренко, Катеринюк та Катрук, Настенко, Маруняк, Марусяк, Марунчак та Маріяш, Маланчук та Маланюк, Фещин та Фесенко, Паращук, Олянчин, Гануляк та Ганусенко, Хімчук, Кулініч, Мотренко та інші.

Також позашлюбні діти могли отримати скорочене родове ім’я батька. Наприклад, сина Четвертинського називали Вертинський, а син Калитовського ставав Литовським.

У випадках, коли батько визнавав дитину, він міг передати їй і своє прізвище. Виняток із правил для позашлюбних дітей робили, якщо батько дівчини, яка народила поза шлюбом, давав згоду на передачу онуку чи онуці свого родового імені.

Раніше ми розповіли, де живуть Путіни в Україні. У нашій країні це прізвище носять 93 людини, за даними генеалогічного порталу "Рідні".