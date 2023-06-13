Іменини Назара у 2025 році: усі дні, коли Назар святкує День ангела

Це стародавнє ім’я, яке носили багато видатних українців

Чоловіче ім’я Назар хоч і не найпопулярніше, проте вельми поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося і коли всі Дні ангела Назара протягом року.

Значення імені Назар

Це ім’я має давньоєврейське походження і перекладається буквально з івриту як "той, що присвятив себе Богові". Також воно згідно з різними тлумаченнями може означати "росток", "істина", "родом з Назарету". У мусульман ім’я Назар також може мати значення "зоркий", "далекоглядний".

Зустрічаються також такі форми імені Назар як Назарій, Наз, Назік, Назарко, Назаріо, Назарчик, Назічек, Назарочко, Назарцьо, Назарбай, Назарбек.

Серед відомих українців можна згадати таких носіїв імені як актор Назар Задніпровський, поет Назар Гончар, співак та композитор Назар Савко, народний артист УРСР та герой України Назарій Яремчук, заслужений артист України Назарій Яремчук (молодший), тощо.

Коли День ангела Назара?

Носії імені Назарій відзначають іменини тричі на рік за церковним православним календарем:

14 жовтня, — святий мученик Назарій Римлянин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні тепер усі головні церковні свята — після переходу церкви на новий календар.