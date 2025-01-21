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Овнам — благополучие, Девам — крушение планов: гороскоп Таро на 22 января 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Гороскоп Таро, чего ждать 22 января
Гороскоп Таро, чего ждать 22 января. Фото telegraf.com.ua

Воспринимайте этот день как возможность найти ответы и двигаться вперед

В среду, 22 января, одни знаки почувствуют поддержку судьбы, обретая баланс и радость, а другие столкнутся с вызовами, которые потребуют от них выдержки и осторожности. Для некоторых этот день станет началом новой главы, для других — временем переосмысления и подготовки к переменам.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 22 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — Девятка пентаклей

В ближайшем времени вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на вашей стороне, а потому не бойтесь рисковать и начинать что-то новое.

Телец — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что сегодня Вы повстречаете кого-то особенного.

Близнецы — перевернутый Мир

В этом положении карта говорит, что Вы близки к успеху, но по каким-то причинам полная победа пока не наступит. В этот день вы можете чувствовать суматоху, когда все падает из рук. В этот день не игнорируйте связанные со здоровьем вопросы.

Рак — Правосудие

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. Вам удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Лев — перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Дева — Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. Какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом. Но не обязательно это станет для Вас трагедией. Возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Весы — перевернутая Верховная жрица

У Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Скорпион — перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Стрелец — Паж пентаклей

Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Козерог — перевернутый Король мечей

В этом положении карта предупреждает про ссоры, несправедливость и проблемы с законом. Возможно Вас кто-то обманет. Будьте осторожны с незнакомцами и держите планы при себе.

Водолей — перевернутый Повешенный

Может возникнуть ситуация, в которой вы почувствуете внутренний дискомфорт или сопротивление изменениям. Эта карта сигнализирует о том, что вы, возможно, застряли в какой-то ситуации, но избегаете посмотреть на нее под новым углом или отказаться от старых убеждений, которые больше не служат вам. Попробуйте выйти из своей зоны комфорта и посмотреть на происходящее с другого ракурса.

Рыбы — перевернутая Тройка мечей

Это карта еще называется Владыка печали. В прямом положении она предупреждает о драме и серьезных разочарованиях, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

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