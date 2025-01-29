Модне серед підлітків. Звідки взялося і що означає слово "сігма"

Українські діти, разом з однолітками в інших країнах, використовують це слово

В українській мові є чимало слів, запозичених з інших мов. Ці слова сьогодні популярні, особливо серед молоді — одним із них є слово "сігма".

Про це повідомляє BBC-Україна. Усе почалося з вивчення поведінки живих організмів. Згідно з однією ненауковою, але популярною теорією, існує кілька "типів" чоловіків. Для їхнього позначення використовують літери грецького алфавіту.

Вчені називали лідерів серед тварин словом "альфа". Звідти й відбулося слово "альфа-самець": ними називали тих, хто відрізняється домінуючою поведінкою в колективі, має певні привілеї, а також користується самок.

Згодом "альфа-самцями" стали називати успішних чоловіків. Крім них, є ще "бета", "гамма" та "омега".

У 2010 році американський активіст Теодор Роберт Білл запропонував назву для ще одного типу чоловіків — "сігма". Це 18-та літера грецького алфавіту.

"Сігмою" називають людей, які є "лідерами", але при цьому не прагнуть лідерства чи схвалення з боку оточуючих людей. Це, свого роду, "вовки-одиначки", які живуть за своїми правилами і часто тримаються подалі від інших.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими автентичними українськими словами назвати "холодець".