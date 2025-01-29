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Модное среди подростков. Откуда взялось и что означает слово "сигма"

Автор
Евгений Устименко
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Слово "сигма" стало одним из популярных
Слово "сигма" стало одним из популярных. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинские дети, наряду со сверстниками в других странах, используют это слово

В украинском языке существует немало слов, заимствованных из других языков. Эти слова сегодня популярны, особенно среди молодежи — одним из них является слово "сигма".

Об этом сообщает "BBC-Украина". Все началось с изучения поведения живых организмов. Согласно одной ненаучной, но популярной теории, существует несколько "типов" мужчин. Для их обозначения используют буквы греческого алфавита.

Ученые называли лидеров среди животных словом "альфа". Оттуда и произошло слово "альфа-самец": ими называли тех, кто отличается доминирующим поведением в коллективе, имеет определенные привилегии, а также пользуется вниманием самок.

Со временем "альфа-самцами" стали называть успешных мужчин. Кроме них, есть еще "бета", "гамма" и "омега".

В 2010 году американский активист Теодор Роберт Билл предложил название для еще одного типа мужчин — "сигма". Это 18-я буква греческого алфавита.

"Сигмой" называют людей, которые являются "лидерами", но при этом не стремятся к лидерству или одобрению со стороны окружающих людей. Это, своего рода, "волки-одиночки", которые живут по своим правилам и часто держатся подальше от других.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими аутентичными украинскими словами назвать "холодец".

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