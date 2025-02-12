Близнюкам – процвітання, Рибам – розчарування: гороскоп Таро на 13 лютого 2025 року

Намагайтесь насолоджуватись життям цього дня

У четвер, 13 лютого, деякі знаки Зодіаку відчують себе на вершині успіху — на них чекають хороші новини, приємні моменти з близькими та навіть фінансовий успіх. А от іншим доведеться зіткнутися із сумнівами, втратою рівноваги чи емоційними потрясіннями.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 13 лютого і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме вас.

Овен — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події майбутнього дня ще не визначені для Вас або знання про них може чимось Вам нашкодити. Ще як варіант — Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Телець — перевернутий Паж пентаклів

У Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватиметься навчання та робота, і можуть накотити напади жалю до себе. Постарайтеся не піддаватися, бо ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

Близнюки — Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти – Владика багатства. Багато обіцяє, правда? Карта прогнозує стабільність, добробут та успіх у справах. Насолоджуйтесь життям цього дня.

Рак — перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете бути надмірно агресивними та імпульсивними, через що можете спровокувати конфлікти та зазнати невдачі. Намагайтеся тримати себе в руках.

Лев — перевернутий Паж жезлів

Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також карта може попереджати про погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Діва — перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушити далі.

Терези — перевернута Двійка пентаклів

Ви взяли на себе дуже багато всього, через що у справах можуть статися невдачі, а ваші витрати можуть значно перевищити доходи.

Скорпіон — Десятка кубків

Ще ця карта називається владика досконалого успіху, і вона вказує на гармонію та щастя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Стрілець — Паж мечів

Зважаючи на все, Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми й, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Козоріг — перевернена Двійка кубків

В стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок. Постарайтеся, щоб осуд та ненависть не затьмарили у Вас теплі почуття до близьких.

Водолій — перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень.

Риби — перевернута Зірка

Карта попереджає, що Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та наскочити депресивний настрій. Заздалегідь приготуйте собі щось для підняття духу, виберіть хороший фільм, запишіться на йогу або купіть смачненького.