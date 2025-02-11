Сніжний Місяць 2025: кому зі знаків Зодіаку варто виявити обережність

Повня несе потужну енергію змін

У середу, 12 лютого, настане друга Повня 2025 року, яка ще називається Сніжний Місяць. У цей час Місяць перебуватиме у сузір’ї Лева. За прогнозами астрологів, цю подію відчують усі знаки Зодіаку, але для деяких вона може бути особливо напруженою.

Енергія цього Сніжного Місяця може дати як позитивні зміни, так і випробування. Це час, коли будь-які помилки можуть виявитися з особливою силою. Головне — бути уважним до того, що відбувається, і не піддаватися імпульсивним поривам.

Розповідаємо, представникам яких знаків варто бути особливо обережними в період Повні.

Телець

Повний місяць може принести хаос у питання, пов’язані з домом та сім’єю. Конфлікти з близькими можуть посилитись, особливо якщо хтось із членів сім’ї намагається перекласти на вас відповідальність за свої помилки. Постарайтеся не залучатися до суперечок, які вас не торкаються, але й не дозволяйте іншим використовувати вас як "цапа-відбувайла".

Лев

Повня загострить ваші внутрішні сумніви, пов’язані з самооцінкою та зовнішністю. Не варто провокувати конфлікти чи публічно обговорювати свої переживання — це може дати іншим привід для пліток. Особливо важливо стежити за репутацією, адже люди навколо особливо уважно придивлятимуться до ваших вчинків.

Скорпіон

Якщо останнім часом ви намагалися приховати якісь вчинки чи помилки, під час Повні вони можуть вийти на поверхню. Замість того, щоб боятися наслідків, постарайтеся взяти на себе відповідальність та виправити ситуацію. Якщо вам потрібна підтримка, зверніться по пораду до тих, кому довіряєте — саме зараз це може відіграти ключову роль у вашому майбутньому.

Водолій

Для вас ця Повня стане випробуванням у сфері особистих та ділових відносин. Якщо вас щось турбує у поведінці партнера, велика ймовірність, що ви більше не зможете стримувати свої емоції. Можливо, вам доведеться захистити свою репутацію чи вийти із тіні чужого впливу. Не бійтеся встановлювати межі та вимагати поваги до себе.

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