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Близнецам — процветание, Рыбам — разочарование: гороскоп Таро на 13 февраля 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 13 февраля
Гороскоп Таро, чего ждать 13 февраля. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Постарайтесь наслаждаться жизнью в этот день

В четверг, 13 февраля, некоторые знаки Зодиака почувствуют себя на вершине успеха — их ждут хорошие новости, приятные моменты с близкими и даже финансовая удача. А вот другим придется столкнуться с сомнениями, потерей равновесия или эмоциональными потрясениями.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 13 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущего дня еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Телец — перевернутый Паж пентаклей

У Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа, и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не поддаваться, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Близнецы — Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в этот день.

Рак — перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.

Лев — перевернутый Паж жезлов

Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, что может Вам навредить. Также карта может предупреждать про дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Дева — перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Весы — перевернутая Двойка пентаклей

Вы взяли на себя слишком много всего, из-за чего в делах могут случиться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.

Скорпион — Десятка кубков

Еще эта карта называется владыка совершенного успеха, и она указывает на гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие.

Стрелец — Паж мечей

Судя по всему, Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Козерог — перевернутая Двойка кубков

В отношении с кем-то близким у Вас может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор. Постарайтесь, чтобы осуждение и ненависть не затмили в Вас теплые чувства к близким.

Водолей — перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий.

Рыбы — перевернутая Звезда

Карта предупреждает, что Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.

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