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Валю, з Днем ангела! Барвисті листівки та теплі побажання

Автор
Наталя Граковська
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День ангела Валентини відзначається двічі на рік
День ангела Валентини відзначається двічі на рік. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Порадуйте Валю у її особливий день

Ім’я Валентина – ніжне, мелодійне та наповнене світлом. Воно має латинське походження від слова "valens", що означає "сильна", "здорова", "мужня". Валентини – це добрі, чуйні та щирі жінки, які несуть у світ тепло та турботу.

Важливо знати, що іменини Валентини за церковним календарем не збігаються із 14 лютого. Дні пам’яті цієї святої відзначаються в інші дати.

Якщо у вас є знайома Валя чи Валюша, і ви хочете її привітати, ми підготували для вас оригінальні побажання та гарні картинки українською мовою.

Вітання з днем ангела Валентини

Люба Валентино! 🌸 Нехай твій Ангел-охоронець завжди веде тебе світлою дорогою, захищає від бід і дарує тільки щасливі моменти! Бажаю здоров’я, радості та виконання найзаповітніших мрій! 💖😇

З днем ангела Валентина листівки

Валюша, з Днем ангела! 🎈 Нехай щастя буде постійним гостем у твоєму домі, а кохання зігріває серце! Нехай удача посміхається тобі, а в житті буде якнайбільше радісних подій! 💕🍀

З днем ангела Валентини картинка

Мила Валю! 🌹 Нехай у твоєму серці завжди панує мир і гармонія, а в душі – нескінченне джерело добра! Бажаю здоров’я, посмішок та багато тепла від близьких! 🎁😊

День ангела Валентини — красива листівка

Валентино, вітаю! 🌟 Нехай твоє життя буде наповнене чудесами, щасливими моментами та яскравими емоціями! Нехай Ангел веде тебе життям і оберігає від усіх негараздів! 😇✨💐

Привітання Валі з днем ангела

Валю, з іменинами! 🎉 Нехай кожен день приносить тобі радість, натхнення та любов! Бажаю, щоб усі мрії збувалися, а поряд завжди були добрі та щирі люди! 💖🥰

Вітальна листівка з днем ангела Валентина

Люба Валентино! 🌿 Нехай ангел оберігає тебе від смутку та смутку, дарує легкість у душі та світло в очах! Бажаю щастя, успіхів і лише добрих новин! 💫😊

Зображення з іменинами Валентини

З Днем ангела, Валю! 🎊 Нехай життя буде солодким, як мед, легким, як весняний вітер, і яскравим, як веселка після дощу! Нехай ангел завжди буде поряд! 😇🌈💛

З Днем ангела для Валі листівка

Раніше "Телеграф" ділився добіркою привітань та гарних листівок із Днем ангела Валентина.

Теги:
#Поздоровлення #День ангела #Листівки з днем ангела #Привітання з днем ангела